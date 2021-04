L’opérateur de centres de données détenu par AXA IM-Real Assets vient de réaliser une levée de dette de 620 millions d’euros auprès de trois banques : Deutsche Bank, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corp.

Présent en France (13 datacenters à Marcoussis / Paris-Saclay, 91), en Italie (5 datacenters à Milan), en Espagne (4 modules de datacenter à Madrid) et au Luxembourg (2 datacenters), le groupe annonce disposer désormais de près d’un milliard d’euros. Il a l’intention d’investir dans la construction de 23 nouveaux centres de données en développant ses « campus » existants ainsi qu’en s’implantant en Europe Centrale et en Scandinavie. Le post de blog de la société souligne également l’ambition affichée de doubler son chiffre d’affaire en 5 ans.

Le Président de DATA4 Group, Olivier Micheli, commente ainsi le contexte de cette levée de fond : « Malgré les nouveaux défis liés à la pandémie, 2020 a plus que jamais mis en évidence le rôle crucial joué par les data centers dans le bon fonctionnement de notre société et de notre économie. Le marché du numérique va continuer à croître et à transformer en profondeur notre société, et nous entendons participer très activement à son développement. Ce financement historique va contribuer à accélérer notre croissance et à renforcer notre rôle de champion européen des data centers. Nous avons hâte de relever de nouveaux défis en 2021, année qui sera également celle des 15 ans du groupe ! »