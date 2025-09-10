Custocy et Enea protègent 25 000 assets du Conseil départemental de la Haute-Garonne avec le premier NDR (Network Detection and Response) français boosté à l’Intelligence Artificielle. Le déploiement du NDR Custocy pour protéger l’important réseau de la collectivité est la preuve qu’il existe des solutions souveraines innovantes.

Le NDR Custocy unit les technologies de ces deux entreprises européennes pour pouvoir protéger de très grandes infrastructures numériques. Ce partenariat entre Custocy, expert français en intelligence artificielle pour la détection d’intrusions réseau, et Enea, groupe suédois spécialiste mondial des logiciels avancés pour les télécommunications et la cybersécurité, illustre la capacité à proposer des alternatives souveraines performantes aux solutions anglo-saxonnes.

L’objectif du projet du Département de la Haute-Garonne : sécuriser un réseau complexe et hétérogène

Soucieux de positionner la confiance numérique au sein de son organisation, le Conseil départemental a souhaité renforcer sa cybersécurité. La DSI cherchait à se prémunir des cyberattaques susceptibles d’impacter son système d’information et le fonctionnement des services rendus aux citoyens. En ce sens, elle a souhaité s’appuyer sur une solution française et innovante, capable de sécuriser un périmètre technique de grande ampleur et de répondre à leurs exigences en matière de cybersécurité.

Le projet consistait à sécuriser un réseau complexe et hétérogène réunissant plus de 25 000 assets et 1 500 sous-réseaux. Il s’inscrivait dans une démarche de renforcement global des capacités de détection et de réponse, notamment à travers la mise en place d’un SOC interne offrant une visibilité complète. Dans ce contexte, le recours à un NDR s’est imposé comme une brique stratégique pour surveiller l’infrastructure réseau du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Le choix d’un NDR Souverain

L’éditeur Custocy a été sélectionné pour sa capacité à combiner performance, visibilité et accompagnement opérationnel.

Seule plateforme française bâtie sur une forte expertise en IA, Custocy avec son cœur technologique unique, le METALEARNER, est conçue pour analyser en continu d’importants volumes de données de flux réseau et identifier au plus tôt les signaux faibles de compromission, souvent indétectables par les outils de sécurité traditionnels.

Au-delà de la technologie, Custocy permet aux équipes de sécurité de renforcer l’hygiène réseau en cartographiant les comportements à risque, les usages anormaux et les potentielles dérives. Cette visibilité accrue est couplée à un accompagnement de proximité, assuré par un Customer Success Manager dédié.

Custocy s’est ainsi imposé comme un choix stratégique pour permettre aux équipes du Conseil départemental de gagner en réactivité, en autonomie et en sérénité face aux cyberattaques.

Une collaboration technologique au service de la détection avancée

Custocy a intégré au cœur de sa plateforme les composants logiciels clés d’analyse du trafic réseau et de détection des menaces d’Enea, Qosmos ixEngine et Qosmos Threat Detection SDK (TD SDK) – considérés à l’international comme des références incontournables sur le marché de la cybersécurité. La combinaison unique de ces technologies avec le moteur d’intelligence artificielle (IA) de pointe de Custocy permet d’assurer des performances élevées de détection des intrusions réseau, franchissant un nouveau cap en matière de cybersécurité intelligente.

En effet, Enea apporte avec son logiciel Qosmos ixEngine, une visibilité exceptionnelle du trafic réseau par la reconnaissance de plus de 4 700 protocoles et la fourniture de 5 900 métadonnées. Cela permet d’identifier l’application derrière chaque session IP et d’alimenter les IA de Custocy avec des données précises, analysées en temps réel. En combinant les données riches et fiables fournies par Qosmos ixEngine avec la détection avancée des menaces de Qosmos Threat Detection SDK (TD SDK), Custocy offre au Conseil Départemental 31 une solution NDR hautement performante.

Thierry Bardy, Président du groupe IMS Networks souligne, « Ce projet incarne tout le potentiel du partenariat technologique noué avec Enea. Il prouve que nous sommes capables, en France et en Europe, d’allier expertise en cybersécurité, innovation en IA et excellence industrielle pour protéger les organisations face aux cybermenaces pour relever le défi de la souveraineté. »

« Nous avons choisi Custocy pour sa technologie française innovante, capable de rivaliser avec les solutions anglo-saxonnes. Nous avons trouvé en Custocy un partenaire de confiance, à la fois proche de nos équipes, réactif et à l’écoute. Leur solution nous offre une visibilité complète sur le réseau, essentielle pour sécuriser notre système d’information et garantir la continuité de nos services publics. » déclare Didier Langolff, DSI du Conseil départemental de la Haute-Garonne.