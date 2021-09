Obligations légales, nouvelles technologies, travail à distance… La transformation des entreprises s’accélère et elle passe plus que jamais par le digital.

La crise sanitaire a agi comme un catalyseur. Ses contraintes ont obligé les entreprises à repenser dans l’urgence leur modèle et leur organisation. Celles qui étaient déjà en avance dans leurs projets digitaux ont eu un avantage. Elles ont été les plus agiles et les plus résilientes quand il a fallu fermer pendant des mois les bureaux. La transformation digitale est ainsi devenue une réalité très concrète et un enjeu majeur pour les dirigeants d’entreprise.

Ils disposent aujourd’hui avec le cloud d’un puissant levier pour aller de l’avant. Accélérateur de la transformation digitale, le cloud rend immédiatement accessibles en ligne les solutions dont les entreprises ont besoin pour faire évoluer leur modèle. Grâce à ses technologies disruptives, même les petites entreprises peuvent bénéficier des infrastructures les plus robustes et sécurisées, avec un investissement initial modeste, puisqu’il suffit de souscrire un abonnement au service.

Un atout phare du « logiciel comme un service » (SaaS) est de centraliser toute l’information en un point unique pour la rendre accessible de n’importe où, sur n’importe quel terminal. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un bureau qui les accompagne partout. Et les entreprises trouvent un environnement de travail flexible et adapté au contexte hybride du moment, avec des équipes tantôt au bureau, tantôt en télétravail.

C’est dans cet esprit que Sage a rassemblé ses solutions de gestion dans sa nouvelle plateforme Sage Business Cloud. L’éditeur est resté attentif à la simplicité d’usage car l’ambition est d’abord que la plateforme simplifie et rende plus facile la pratique des métiers au quotidien.

Les solutions de comptabilité et de gestion de la paie et des RH ont ainsi été conçues pour que les utilisateurs puissent exploiter au mieux leurs données, automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et dégager du temps utile.

Sage Business Cloud permet au final de rendre toute l’organisation plus agile. Les entreprises disposent d’un outil de transformation qui leur donne les moyens de s’adapter aux nouvelles contraintes de leur marché et gagner en efficacité individuelle et collective. Avec la tranquillité d’esprit d’avoir toutes leurs données accessibles et sécurisées sur le cloud pour garantir la continuité de l’activité quel que soit demain le nouveau contexte.

Faites comme eux et activez le mode SAAS ! Rejoignez-nous :

https://www.sage.com/fr-fr/recrutement-partenaires-sbcp/