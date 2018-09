Poussés par le Brexit, les distributeurs britanniques se renforcent sur le continent. Alors que Computacenter s’offre l’entité néerlandaise de Misco, Nuvias investit dans un autre pays du Benelux. Le groupe originaire du Surrey s’offre en effet le Belge DCB pour étoffer son portefeuille de solutions de sécurité et alimenter sa croissance. Les conditions financières ne sont pas dévoilées.

Le Britannique renforce par ailleurs sa « practice cybersecurity » au Benelux avec des acteurs comme FireEye, Juniper Networks, Malwarebytes, One-Span (anciennement Vasco), HID Global, FileFacets, Dtex Systems et Arbor Networks, qui viendront enrichir le catalogue de DCB (rebaptisé Nuvias Benelux) où l’on trouvait déjà des éditeurs comme WatchGuard, Kaspersky et Trustwave. En plus de ces nouvelles offres, la filiale belge va être renforcée par de nouvelles ressources locales mais aussi internationales.

Dans l’Hexagone, le groupe Nuvias est représenté par le VAR Zycko.

Il y a tout juste un an, Nuvias était nommé distributeur pan-EMEA pour l’ensemble des solutions de Juniper Networks.