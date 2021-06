L’application Zoom – qui a connu une croissance exponentielle au plus fort de la crise sanitaire – représente une réelle opportunité pour les acteurs du monde de la distribution. Nuvias UC, distributeur à valeur ajouté spécialisé dans les communications unifiées, veut aider les revendeurs à capitaliser sur le succès de l’outil de visioconférence.

Julien Collangettes, responsable Europe du sud, chez Nuvias UC, estime que les « opportunités de marché autour de Zoom sont nombreuses ».

Nuvias UC propose aux revendeurs trois modèles. « Tout le monde n’achète pas ses licences en ligne. Zoom accorde une confiance importante aux revendeurs », indique-t-il. Zoom a mis en place trois modèles d’approche. Avec le premier, « Agency », le partenaire va- avec le soutien de Nuvias UC- déclarer des opportunités et donner la main à Zoom qui clôturera l’affaire et récompensera le revendeur en conséquence. « La grande force de ce modèle réside dans la rémunération à vie du partenaire », précise le responsable. Dans le deuxième modèle, le mode revendeur est plus classique, répond à la logique de l’achat revente. Il existe également un modèle hybride qui s’appuie surtout sur les affaires liées aux offres Zoom Phone.

