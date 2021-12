Après un exercice 2020-2021 exceptionnel avec un bond de 46,8% des revenus, LDLC retrouve une dynamique de croissance plus mesurée. Sur son premier semestre 2021-2022, le distributeur lyonnais de produits high-tech réalise un chiffre d’affaires de 333,5 millions d’euros en progression de 6,1% et de 5,3% à périmètre constant.

Ses activités BtoC atteignent 236,1 millions de dollars. En tenant compte de l’acquisition de Top Achat en avril 2020, la hausse à périmètre constant se limite à un petit 0,4%. Un rééquilibrage s’est opéré entre les canaux avec des ventes en ligne qui reculent de 2,2% et des ventes en boutique qui progressent 21,8%. L’activité BtoB fait bien mieux avec une croissance de 20,5% à 91,6 millions d’euros. Les autres activités dont la puériculture progressent de 6,2% à 5,4 millions d’euros.

Grâce à la poursuite d’une bonne dynamique commerciale, le groupe se félicite d’avoir atteint de nouveaux records d’excédent brut d’exploitation (EBE) et de résultat d’exploitation malgré « un effet de base exigeant ». La marge brute s’établit à 23,1% en hausse de 12% à 76,9 millions d’euros, notamment par un moindre recours aux offres promotionnelles précise le groupe. La marge d’excédent brut d’exploitation progresse sur un an de 8,1% à 9,2%. Au final, le résultat net du 1er semestre 2021-2022 atteint 18,3 millions d’euros, soit une augmentation de 26% sur un an.

« Le Groupe évolue dans un environnement porteur, dynamisé par l’innovation et la forte demande de produits high-tech émanant des particuliers comme des entreprises. Le Groupe a su adapter ses capacités opérationnelles pour répondre au mieux aux enjeux actuels d’approvisionnements qui restent complexes, et entend donc poursuivre au maximum sa dynamique de croissance sur l’ensemble de l’exercice », a commenté le directeur général du groupe Olivier de la Clergerie dans un communiqué.

Concernant les pénuries, LDLC indique que le principal point noir concerne les cartes graphiques, avec sur la période de Noël 35% de cartes en moins qu’il y a un an. Ce qui ne devrait pas toutefois impacter le 4ème trimestre.

Avec désormais une meilleure visibilité, le Groupe LDLC précise ses ambitions pour l’ensemble de son exercice 2021-2022. Il vise désormais un volume d’affaires d’environ 750 M€ et un excédent brut d’exploitation proche de 70 M€.