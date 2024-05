Produits et solutions

La filiale cloud d’Amazon encourage à présent sa clientèle à migrer ses machines virtuelles VMware vers Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud). AWS leur explique comment s’y prendre dans un post de blog détaillé. L’avenir de l’offre VMware Cloud on AWS semble ainsi compromis.

De son côté, le PDG de Broadcom, Hock Tan, annonce que « VMware Cloud on AWS n’est plus vendu directement par AWS ou ses partenaires (…) Désormais, les entreprises utilisant VMware Cloud on AWS devront s’entretenir avec Broadcom ou un revendeur agréé de Broadcom pour renouveler leurs licences ».

Cette offre commercialisée depuis 2017 était mise à disposition par AWS en France depuis mars 2019.