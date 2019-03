VMware annonce la disponibilité de VMware Cloud on AWS en France depuis la région AWS Europe (Paris).

Le service introduit l’offre SDDC (Software-Defined Data Center) d’entreprise de VMware sur le cloud d’Amazon. Les clients peuvent ainsi exécuter des applications de production dans des environnements de cloud privés, publics ou hybrides basés sur VMware vSphere, avec un accès optimisé aux services AWS et la possibilité d’actualiser leurs solutions de reprise après sinistre. Développé conjointement, ce service à la demande devrait permettre aux équipes informatiques d’étendre, migrer et gérer leurs ressources sur le cloud de façon transparente grâce à des outils VMware qu’ils connaissent déjà.

Une grande variété de clients tels que Brinks, Trend Micro, Dell EMC ou Ricoh s’appuient déjà sur VMware Cloud on AWS. Parmi les cas d’utilisation les plus fréquents figurent notamment les migrations vers le cloud (depuis les applications critiques jusqu’à des datacenters entiers), l’extension de datacenters afin de répondre à des besoins de capacité cycliques, la couverture de nouveaux territoires, le déploiement de nouveaux postes de travail virtuels, la mise en place de nouvelles méthodes de développement et de test d’applications ou encore la reprise d’activité.

« VMware Cloud on AWS réduit les coûts et les efforts liés à la migration d’applications vers le Cloud », affirme dans un communiqué Anthony Cirot, directeur et vice-président de VMware France. « En proposant une infrastructure et des opérations cohérentes avec celles déployées sur leurs datacenters en interne, ce service à la demande offre davantage de flexibilité aux entreprises souhaitant mettre en œuvre un cloud hybride tout en conservant leurs données en France. » « Les clients nous ont demandé de proposer VMware Cloud sur AWS en France, et nous sommes ravis de le faire aujourd’hui », commente de son côté Stephan Hadinger, responsable des technologies Amazon Web Services France. « VMware Cloud sur AWS est le seul service de cloud hybride permettant aux clients de vSphere d’exploiter une infrastructure cohérente dans les centres de données sur site et AWS, leur permettant de migrer leurs applications actuelles et nouvelles vers le cloud avec le plus de fonctionnalités, une haute performance, ainsi qu’une agilité et une sécurité optimales. »

VMware Cloud sur AWS est commercialisé et pris en charge en France par le réseau VMware Partner Network. Les clients pourront ainsi s’appuyer sur une sélection de partenaires stratégiques pour accélérer leur transition vers le cloud. De leur côté, les partenaires de VMware en France bénéficieront de formations, d’avantages financiers, de l’expertise de VMware, et d’un marketing en commun pour les solutions basées sur VMware Cloud on AWS. Ils auront aussi accès à la formation commerciale et technique nécessaires pour assurer la vente et la gestion du produit.