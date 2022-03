De passage sur le plateau de Channelnews, Yacine Kheddache, Manager Solution Architect chez Red Hat France et Patrice Villemagne, technical pre-sales Manager chez Arrow ont répondu à quelques questions sur la thématique de l’automatisation.

« Cette transformation numérique [en cours] entraîne des demandes en matière d’automatisation de la part des partenaires et des clients », explique Patrice Villemagne. Qu’il s’agisse de cloud, de réseau, du edge computing ou de la sécurité, les entreprises et les partenaires intégrateurs ont besoin d’outils qui leur permettent de déployer cette automatisation.

Partenaire d’Arrow, Redhat dispose dans son catalogue d’une plateforme technologique : Ansible Automation Plateform (Ansible). « Ansible est une plateforme d’automatisation qui permet [aux partenaires] d’orchestrer des travaux d’automatisation », précise Yacine Kheddache.

Ce dernier rappelle que l’automatisation, loin de détruire la valeur, offre aux partenaires ESN et intégrateurs de nouvelles possibilités.

