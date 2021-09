L’Apec vient de publier l’édition 2020 de son document « les salaires dans 43 fonctions cadres ». Contrairement au « baromètre 2020 de la rémunération des cadres » également publié par l’Apec ce mois ci, il ne s’agit pas d’une étude mais d’un recueil d’informations statistiques. Pas d’analyse ou de mise en perspective donc ici mais une photographie des rémunérations très large, avec notamment la prise en compte de 7 fonctions cadres dans l’informatique.

La note méthodologique précise qu’il s’agit d’une compilation de données statistiques sur les années 2017 à 2019, d’avant la crise sanitaire donc. Sur l’ensemble des 43 fonctions cadres, le salaire médian s’établit à 50k€ pour l’année 2019.

Pour les fonctions informatiques, nous reproduisons ici les rémunérations homme et femme, avec les valeurs médianes et celles des 1er et 9e déciles, ainsi que la part des femmes dans la fonction.

Salaires (K€) homme/femme 1er décile Médian 9e décile Part des femmes dans la fonction Direction informatique 45/43 57/54 120/105 12% Exploitation, maintenance 35/40 48/45 85/78 15% Informatique de gestion 36/34 48/45 78/73 18% Informatique industrielle 35/34 45/43 72/62 11% Web, sites, portails 35/32 46/21 67/70 21% Maitrise d’ouvrage et fonctionnel 38/35 50/45 75/69 32% Système, réseaux, données 37/36 50/48 79/76 11%

Source : Apec 2020

On peut se reporter au document source pour les variations sur les très nombreux critères pris en compte par l’Apec : âge, missions, responsabilité hiérarchique, gestion d’un budget, international, localisation, taille et secteur d’entreprise, lieu de travail et secteur d’activité. On y trouvera également le salaire médian relevé par l’Apec dans les offres d’emploi qu’elle publie.