En cette fin de troisième trimestre 2021, la société ServiceNow, spécialisée dans la gestion des flux de travail, veut accompagner les entreprises dans leur mutation vers le travail dit « hybride », c’est-à-dire tour à tour à domicile et au bureau, avec la mise à jour, baptisée Rome, de sa plateforme.

Lors d’une conférence de presse en ligne ce matin, Nerys Mutlow, en charge de l’innovation chez ServiceNow, a insisté sur l’accélération du télétravail induite par la pandémie de Covid-19. C’est en effet une route inédite et à marche forcée qui mène à Rome. Nerys Mutlow s’est également exprimée à plusieurs reprises sur le sentiment de « burn-out » (épuisement) exprimé par les collaborateur.ice.s du fait de l’adoption extrêmement rapide du travail à domicile. Pour autant, nombres d’entre eux n’envisagent plus de revenir au bureau à temps plein.

James Neal, stratège d’entreprise chez ServiceNow, a procédé à une démonstration des nouveautés de la plateforme, dont l’« Employee Center », sorte de Home Page pour les professionnel.le.s dont le design ressemble à la page d’accueil de Facebook. Cette interface, qui fait office de portail unique pour les employé.e.s, invite à poser des questions (non pas « What’s on your mind? » mais « How can we help? ») pour obtenir des réponses, demander un service (au département informatique, RH, opérations, achats, juridique…) mais aussi pour accéder à des informations personnalisées. Cet outil est accessible via un navigateur Internet mais également sous la forme d’une application mobile ou intégré directement dans Microsoft Teams. ServiceNow espère ainsi diminuer le sentiment de lassitude des employé.e.s face à toutes sortes de contenus d’entreprise qui ne les concernent pas directement.

Une autre des nouvelles fonctionnalités proposées est un outil baptisé Mobile App Builder « qui permet aux développeurs de créer et configurer rapidement des applications mobiles pour iOS et Android, avec une interface intuitive », selon le communiqué.

Les managers, dont certaines études (cf. « Travail à distance, l’avènement de la confiance », 2020) indiquent qu’ils et elles ont le plus souffert du passage au télétravail généralisé – notamment avec l’impossibilité de faire du micro-management – verront d’un bon œil la fonctionnalité « Employee Journey Management ». Selon ServiceNow, elle facilite l’accueil des nouvelles recrues, la communication sur les évolutions professionnelles et sur les départs dans l’entreprise.

Certains clients ont testé la version Rome et se disent convaincus. Parmi eux : le cabinet de conseil Deloitte, la ville de Santa Monica et le constructeur automobile Mercedez-Benz.

Il pourrait sembler plus simple aux chef.fe.s d’entreprise de demander à tous leur.s employé.e.s de revenir au bureau et de faire comme si rien ne s’était passé depuis début 2020. ServiceNow doute fortement du succès d’une telle prise de décision et estime que l’évolution pérenne vers le travail « hybride » est devenue inévitable.