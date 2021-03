Cegid a fait l’acquisition de Dhatim. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.

Fondé en 2008 et basé à Paris, Dhatim est un éditeur indépendant de logiciels permettant l’automatisation de tâches manuelles fastidieuses grâce à l’intelligence artificielle, la reconnaissance optique de caractères et le Machine Learning. La société réalise aujourd’hui l’essentiel de ses ventes auprès de cabinets d’expertise comptable et de grandes entreprises françaises. Elle développe et distribue en mode SaaS deux solutions destinées aux marchés de la saisie des factures (Conciliator Expert) et du contrôle des déclarations de salaires (Conciliator Pay).

« Avec l’acquisition de Dhatim, Cegid confirme sa stratégie d’investissement au service de la profession comptable. Particulièrement innovante, cette technologie a déjà fait ses preuves auprès de grands cabinets d’expertise comptable. Demain, elle constituera un levier stratégique pour nos clients équipés de Cegid Quadra et Cegid Expert, permettant une amélioration significative de leur production comptable et l’opportunité de se concentrer pleinement sur des activités à plus forte valeur ajoutée de conseil et d’accompagnement de leurs clients », explique dans un communiqué Pascal Houillon, CEO de Cegid, à propos de Conciliator Expert.