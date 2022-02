Chantre de l’analyse rapide sur les données décentralisées, la start-up Starburst annonce une levée de 250 millions de dollars, qui fait tripler sa valorisation à 3,35 milliards de dollars. Ce nouveau tour de table de série D a été conduit par Alkeon Capital avec la participation d’Altimeter et de B Capital Group.

Starburst est à l’origine du moteur de requête SQL open source Trino. Il a été développé à l’origine par un groupe d’ingénieurs de Facebook sous le nom de Presto pour permettre d’exécuter des requêtes plus rapides sur des ensembles de données massifs. Après avoir quitté le réseau social, l’équipe a changé le nom du produit pour Trino et créé Starburst pour proposer sa distribution commerciale, avec des fonctions et un support étendu.

Après une levée de 100 millions de dollars, Starburst a lancé l’an dernier Starburst Galaxy, une offre SaaS d’analyse multi-cloud entièrement gérée qui va à rebours de l’approche centralisée.

« Cette approche de centralisation des données, généralement associée à l’entreposage de données, nécessite que les données soient déplacées et préparées avant de les analyser. Ce processus est coûteux, crée un verrouillage des données et impose des compromis dans la rapidité avec laquelle les équipes de données peuvent analyser les données dont elles ont besoin pour prendre des décisions critiques », souligne l’entreprise dans un communiqué. « Starburst supprime le besoin de déplacer les données avant de les analyser, réduit considérablement le temps d’analyse et accélére les décisions », fait valoir la startup.

Une approche couronnée de succès puisque Starburst a triplé son nombre de clients sur les douze derniers mois tout comme ses revenus récurrents annualisés (ARR). L’entreprise précise par ailleurs qu’elle a atteint la rentabilité au cours de ses deux premières années d’exploitation.