Lighton est l’une des premières startups spécialisée en IA générative à oser s’aventurer en bourse. Bien qu’elle commence tout juste à commercialiser sa plateforme et ses grands modèles de langage, son dossier a séduit les investisseurs. Introduite à 10,35€ sur Euronext Growth à Paris mardi, l’action a progressé de 12,27% lors de la première séance et de 44,49% mercredi pour clôturer à près de 17 euros.

Sursouscrite 1,5 fois, l’offre a permis à Lighton de lever 11,9 M€, montant qui pourrait atteindre 13,5 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation. La capitalisation boursière initiale de 62 M€ a dépassé 100 M€ en deux séances.

LightOn a enregistré en 2023 un chiffre d’affaires de 7,9M€ et vise un chiffre d’affaires de 40 M€ d’ici trois ans. La société mise aussi sur des partenariats stratégiques pour se développer via le canal indirect. La startup, déjà associée en 2023 au lancement de l’offre d’IA générative de Docaposte, a finalisé au premier semestre 2024 des accords avec Orange Business et HPE.

« “Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre dynamique commerciale, de renforcer nos équipes et d’intensifier nos investissements dans l’innovation afin d’enrichir notre plateforme d’IA générative Paradigm. Nous sommes impatients de déployer la puissance transformative de notre technologie d’IA générative auprès de nouveaux clients tant en France qu’à l’international et de transformer en profondeur les usages des entreprises », ont déclaré le co-CEOs et co-fondateurs Igor Carron et Laurent Daudet.

