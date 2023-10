La filiale numérique de La Poste, en partenariat avec LightOn, Aleia et NumSpot, va lancer en novembre la première brique de son offre d’IA générative. Face à la force de frappe des géants américains, Docaposte veut jouer sa partition en s’appuyant sur son statut de champion de la confiance numérique et en fédérant les acteurs locaux pour proposer une solution industrielle et souveraine.

Conçue et développée par le pôle data/IA de Docaposte, elle vise les acteurs publics et privés qui exploitent des données sensibles et veulent exploiter les potentialités de l’IA générative, avec l’assurance de la protection des données et du respect de la confidentialité des projets.

Dans le cadre de l’alliance nouée avec les trois partenaires stratégiques français, l’hébergement des projets se fera sur le cloud public NumSpot, dans un environnement de confiance qualifié SecNumCloud, basé sur les infrastructures de 3DS Outscale. NumSpot est le consortium porté par Docaposte et associant Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et La Banque des Territoires.

La partie systèmes d’IA générative revient à la startup LightOn, qui fournira sa plateforme de développement Paradigm et son portfolio de grands modèles de langages (LMM), dont Alfred 40B, décliné du modèle open source Falcon 40B. Enfin Aleia apporte sa plateforme collaborative spécialisée en IA avec ses espaces de travail sécurisés.

« La solution alternative aux offres existantes que nous proposons constitue la première brique d’une suite qui a vocation à favoriser le déploiement des usages de l’IA générative dans un cadre souverain et de confiance. Le développement de cette solution montre la capacité de Docaposte à maîtriser de bout en bout les technologies de l’intelligence artificielle en fédérant des acteurs souverains », commente dans un communiqué Olivier Vallet, PDG de Docaposte.

La première brique de l’offre, au lancement, proposera une IA conversationnelle pour explorer l’univers des applications de type chatbot. Docaposte présentera rapidement un cas d’usage dans le domaine médical, avec une solution dédiée au traitement assisté des dossiers patients, qui est expérimentée depuis plusieurs mois.