Lighton a obtenu l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris. La société, fondée en 2016 par Igor Carron et Laurent Daudet, est l’une des pionnières de l’IA générative en France. PAGnol, son premier grand modèle de langage (LLM), a été créé dès 2021, bien avant la déferlante ChatGPT. Avec cette IPO, elle espère lever 10 millions d’euros pour financer son développement commercial.

Après avoir développé 12 LMM en 4 ans dont son modèle de pointe Alfred (décliné en 3 versions de 8 à 40 Mds de paramètres), LightOn axe désormais son modèle sur la vente de solutions d’IA générative aux professionnels. Elle a d’abord lancé Forge en 2022, une boite à outils qui permet aux organisations de créer des modèles sur mesure et de fine-tuner un LLM existant.

En 2024, elle a commercialisé Paradigm, une plateforme prête à l’emploi, qui combine LMM, recherche augmentée par génération (RAG) et outils pour l’IA agentique. Elle est conçue pour les entreprises et le secteur public, avec un déploiement direct sur leur infrastructure. La solution a fait l’objet cette année de tests (POC) chez plusieurs grands comptes (Safran, Groupama, Verlingue) et dans le secteur public (Région Ile-de-France, Direction générale des Finances publiques, CNES). Plusieurs projets devraient passer en production d’ici le début 2025, avec des ventes de licences à la clé.

LightOn mise aussi sur des partenariats stratégiques pour se développer via le canal indirect. La startup, déjà associée en 2023 au lancement de l’offre d’IA générative de Docaposte, a finalisé au premier semestre 2024 des accords avec Orange Business et HPE. Ces dernières ont acheté des licences Paradigm pour commercialiser des solutions clés en main à leurs propres clients.

LightOn a enregistré en 2023 un chiffre d’affaires de 7,9M€ avec un EBITDA de 3,9M€. Axant désormais son modèle commercial sur les revenus récurrents du SaaS, la société vise un revenu annuel récurrent (ARR) de 1,8M€ fin 2024. Elle espère atteindre un EBITDA et un niveau de flux de trésorerie libre positif en 2026. Ses objectifs pour 2027 sont ambitieux. Elle vise un chiffre d’affaires d’environ 40 M€, une marge d’EBITDA d’environ 40% et un ARR d’environ 35 M€, dont environ deux tiers générés par les ventes indirectes de licences.

La société, qui emploie actuellement 41 personnes, entend par ailleurs recruter environ 50 nouveaux collaborateurs d’ici 3 ans. La stratégie de développement prévoit un déploiement à l’international avec l’Europe et le Moyen-Orient comme 2 régions prioritaires.

Le pari de LightOn de s’introduire en bourse peut surprendre pour une société qui débute la commercialisation de ses solutions. Presque tous ses concurrents, notamment le Français Mistral AI, ont privilégié la voie des levées de fonds. Confiante dans les perspectives du marché, LightOn extrapole une montée en flèche de ses résultats et peut espérer profiter de la frénésie d’investissement pour l’IA générative. Le calendrier et les conditions de l’offre devraient suivre rapidement .