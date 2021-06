SCC France, leader auprès de partenaires technologiques majeurs, accompagne le groupe SNCF dans la réflexion et la conception de ses projets iOt. Cette annonce s’inscrit dans le cadre de l’attribution d’un marché national.

Le groupe SNCF propose une offre complète de solutions de mobilité, à travers ses différents métiers.Sa vocation est de simplifier les déplacements, fluidifier le transport des personnes et des marchandises et développer la mobilité de demain. Pour répondre à ces enjeux, la SNCF s’organise autour d’une société mère et de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, SNCF Fret, SNCF Voyageurs et ses filiales principales Géodis et Keolis.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et toujours en quête d’innovation pour améliorer son offre et sa qualité de service, la SNCF a souhaité s’appuyer sur un partenaire expert pour étudier et mettre en œuvre des dispositifs iOt qui lui permettraient de répondre à différents cas d’usage. C’est dans ce contexte que SCC France, déjà partenaire de la SNCF sur des aspects IT plus traditionnels, a été sélectionné pour son expertise des sujets liés à l’iOt.

Concrètement, SCC France va intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des projets qui lui seront confiés (réflexion, expérimentation, déploiement, accompagnement, maintien en conditions opérationnelles, recyclage des équipements). Cette approche industrielle a su faire la différence et positionner SCC France comme un partenaire de confiance pour déployer des projets sur mesure à très large échelle sur toute la France. La SNCF peut ainsi envisager sereinement de poursuivre sa transformation digitale autour des sujets iOt.

SCC France joue un rôle central en servant d’interface entre les directions métiers et la DSI afin d’étudier et de lancer des projets variés, par exemple la connectivité des salles de réunion, le contrôle de fonctionnement des pompes de relevage en gare et le relevé des compteurs de gaz et d’électricité dans les centres de maintenance.

Matthieu CHABRIER, Directeur de Compte chez SCC France « Nous sommes fiers d’accompagner la SNCF dans ses projets d’innovation intégrant l’iOt. Nos collaborateurs lui permettront d’expérimenter des sujets à l’échelle industrielle, de les mettre en œuvre et de les exploiter en positionnant les notions de sécurité, de performance et de réponse aux attentes des voyageurs comme des éléments centraux. »