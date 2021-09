De plus en plus complexe et très dépendante des évolutions réglementaires et juridiques, la paie nécessite une vraie expertise et des outils répondant parfaitement aux enjeux de la paie d’aujourd’hui. Sage se repositionne comme un acteur majeur du domaine avec une nouvelle solution entièrement SaaS : Sage Business Cloud Paie.

Idéalement conçue pour les petites et moyennes entreprises, elle vise à simplifier les tâches quotidiennes des équipes en charge de la gestion de la paie, avec un environnement de travail intuitif, des services intégrés et des automatisations innovantes. Tout est prévu pour simplifier l’élaboration des bulletins et le traitement des salaires. Supprimant les saisies superflues et les tâches rébarbatives, les équipes peuvent se concentrer véritablement sur les tâches à valeur ajoutée de la fonction RH.

La conformité réglementaire est un enjeu sensible. Il est particulièrement critique dans les petites structures, rares à disposer des ressources expertes pour suivre et analyser les nouveautés légisociales en constante évolution.

Sage Business Cloud Paie change la donne en les intégrant et en les mettant régulièrement à jour dans la plateforme. Les conventions collectives sont également directement paramétrées, avec beaucoup d’automatismes dans la solution. Avec à la clé plus de productivité, de fiabilité et la garantie d’une paie conforme.

La solution apporte tous les avantages d’une plateforme SaaS moderne : pas d’installations, de maintenance ni de mises à jour à réaliser, environnement de travail et de sauvegarde sécurisé, modèle tarifaire basé sur le nombre de bulletins et sur les services réellement consommés.

Collaborative et axée sur la mobilité, elle permet aux utilisateurs de rester connectés en temps réel à leurs outils de gestion et à leurs équipes. Et ce depuis tous leurs terminaux, en travail à distance à la maison ou en déplacement professionnel. Elle offre également la possibilité d’échanger avec des spécialistes métier.

Les dirigeants d’Apogea, Absys-Cyborg, Alticap, Parthena Consultant et Axe informatique, cinq sociétés en première ligne dans la mise en œuvre de Sage Business Cloud Paie, témoignent des apports de cette solution, aussi disruptive pour eux que pour leurs clients :

Pour en savoir plus : https://www.sage.com/fr-fr/recrutement-partenaires-sbcp/