L’éditeur Wraptor confirme son rôle de partenaire stratégique des professionnels de santé en accédant avec succès à un nouveau référencement.

Une Plateforme d’Intermédiation (PFI) est définie comme la fonction d’un système d’information hospitalier (SIH) en charge de traiter de manière sécurisée les échanges de documents à l’extérieur du SIH. Les exigences de la vague 2 du Ségur de la Santé visent à consolider le socle de la vague 1 en poursuivant les nouveaux objectifs suivants : alimenter le DMP de Mon espace santé, transmettre et recevoir des documents de santé via MSSanté, implémenter les profils IHE et les transactions HL7 et renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Une plateforme industrielle compatible avec le dispositif PFI Vague 2 du Couloir Hôpital du Ségur du numérique en santé

Concrètement, la Plateforme d’Intermédiation JEEBOP est composée de MSSPro pour l’envoi MSS vers les Professionnels de Santé et les Patients, et du connecteur d’Alimentation DMP en authentification indirecte, homologué en version 2.9, et prenant en charge les documents CDA R2 niveau 1 (PDF) et niveau 3 (structuré).

Les exigences et scénarios de conformité couvrent les chapitres suivants : la gestion et le partage des documents de santé, l’alimentation du DMP (Mon espace santé), la gestion de la MSSanté, la sécurité des SI et la production d’indicateurs.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Ce nouveau référencement est un véritable encouragement pour nos équipes qui redoublent d’efforts pour proposer des solutions performantes, sécurisées et conformes aux standards réglementaires en vigueur. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique permettant aux hôpitaux et cliniques de mener à bien leur transformation digitale tout en intégrant en continu les dernières normalisations du marché. »

Vague 2 du Ségur de la Santé : un chantier stratégique pour 2024
Le Ségur de la Santé a pour objectif de permettre aux professionnels de santé comme aux patients de pouvoir partager efficacement et de manière sécurisée des données de santé. Après avoir mené à bien une...

Jeebop homologué pour l’alimentation du DMP version 2.9
La solution Jeebop de l’éditeur Wraptor est homologuée depuis l’origine pour l’alimentation du DMP en authentification indirecte. Cette annonce stratégique d’homologation en 2.9 par le CNDA s’inscrit dans le cadre de l’évolution du paysage réglementaire...

Wraptor et Terenui valident leur homologation DMP V2
Wraptor, éditeur d’une plateforme EAI, et Terenui, concepteur d’une gamme de logiciels destinés aux établissements de santé, valident leur homologation DMP V2.   Après l’homologation de son EAI JEEBOP, Wraptor a lancé une nouvelle démarche d’homologation...

Wraptor participe aux pilotes du Ségur de la santé
L’éditeur Wraptor annonce sa participation au Ségur de la santé dans le cadre du lancement de différents sites pilotes réalisés auprès de cliniques retenues pour les groupes Elsan, Vivalto et Saint Gatien.   L’objectif de ces...

Wraptor obtient l’homologation DMP V2
À travers cette annonce, l’éditeur démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner comme un partenaire stratégique pour les établissements de santé qui doivent mener à bien leur transformation digitale tout en se conformant...