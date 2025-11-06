L’éditeur Wraptor confirme son rôle de partenaire stratégique des professionnels de santé en accédant avec succès à un nouveau référencement.

Une Plateforme d’Intermédiation (PFI) est définie comme la fonction d’un système d’information hospitalier (SIH) en charge de traiter de manière sécurisée les échanges de documents à l’extérieur du SIH. Les exigences de la vague 2 du Ségur de la Santé visent à consolider le socle de la vague 1 en poursuivant les nouveaux objectifs suivants : alimenter le DMP de Mon espace santé, transmettre et recevoir des documents de santé via MSSanté, implémenter les profils IHE et les transactions HL7 et renforcer la sécurité des systèmes d’information.

Une plateforme industrielle compatible avec le dispositif PFI Vague 2 du Couloir Hôpital du Ségur du numérique en santé

Concrètement, la Plateforme d’Intermédiation JEEBOP est composée de MSSPro pour l’envoi MSS vers les Professionnels de Santé et les Patients, et du connecteur d’Alimentation DMP en authentification indirecte, homologué en version 2.9, et prenant en charge les documents CDA R2 niveau 1 (PDF) et niveau 3 (structuré).

Les exigences et scénarios de conformité couvrent les chapitres suivants : la gestion et le partage des documents de santé, l’alimentation du DMP (Mon espace santé), la gestion de la MSSanté, la sécurité des SI et la production d’indicateurs.

Patrick DESOT, Président de Wraptor « Ce nouveau référencement est un véritable encouragement pour nos équipes qui redoublent d’efforts pour proposer des solutions performantes, sécurisées et conformes aux standards réglementaires en vigueur. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique permettant aux hôpitaux et cliniques de mener à bien leur transformation digitale tout en intégrant en continu les dernières normalisations du marché. »