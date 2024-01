Le Ségur de la Santé a pour objectif de permettre aux professionnels de santé comme aux patients de pouvoir partager efficacement et de manière sécurisée des données de santé. Après avoir mené à bien une partie du projet (Vague 1 tournée vers alimentation du DMP accessible dans « Mon espace Santé »), le Ségur de la santé entre dans une nouvelle ère afin de simplifier la consultation par les acteurs de la santé des informations répertoriées dans « Mon espace Santé », mais aussi fluidifier l’intégration des documents reçus par les messageries de santé MSSanté ou encore renforcer la sécurité des SI.

Nous pourrions aussi évoquer les aspects liés à la bonne gestion des Identités Nationales de Santé (INS) et l’alimentation de « Mon Espace santé » étendue à plus de documents de santé. Enfin, la phase 2 du Ségur de la santé prévoit d’intégrer de nouveaux logiciels et acteurs dans son périmètre : diffusion d’images médicales, paramédicaux, etc.

L’apport de Wraptor dans cette nouvelle phase du Ségur de la santé

Le 20 septembre 2023 a marqué la fin de l’alimentation du DMP par les API V1 et l’obligation de passer en API V2 avec utilisation du téléservice INSi. Déjà certifié depuis 2021 pour la version 2.5 du DMP, Wraptor est de nouveau reconnu en homologuant la version 2.9 de sa solution pour alimenter le DMP depuis le DPI en authentification indirecte (via un certificat établissement).

Fort de cette annonce de premier plan, Wraptor, via sa solution Jeebop, va pouvoir participer activement à la phase 2 du Ségur de la santé en sa qualité de plateforme d’intermédiation (PFI). Dans ce contexte, les utilisateurs de Jeebop pourront alimenter plus largement le DMP en niveau 1 (PDF) et niveau 3 (structuré). À noter également une extension des types de documents gérés avec notamment le Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) pour le médico-social, la Lettre de Liaison (LDL) pour l’hôpital, le Compte Rendu de Biologie (CR-BIO) pour les laboratoires ou également la note de vaccination (VAC).

Wraptor entend donc poursuivre ses efforts pour accompagner au mieux ses clients et partenaires dans le cadre du lancement de la deuxième vague du Ségur de la Santé.

Faciliter l’intégration dans les Dossiers Patients Informatisés (DPI) des documents reçus par MSSanté, gérer l’INS, renforcer la sécurité des logiciels, etc. Tous ces sujets qui seront les grands enjeux de la vague 2 du Ségur du numérique sont donc au cœur des préoccupations de l’éditeur en 2024. Ce faisant, Wraptor permettra à plusieurs centaines de partenaires et clients de se conformer aisément à la réglementation en vigueur et de mener à bien leurs projets sans connaître de rupture d’exploitation, en toute sécurité et fluidité.

Par Patrick DESOT, Président de Wraptor