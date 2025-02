Le spécialiste français du marketing digital Brevo annonce le lancement d’un laboratoire d’intelligence artificielle à Paris. L’ex Sendinblue va investir 50 millions d’euros au cours des 5 prochaines années pour accélérer le développement d’agents IA.

Armand Thiberge, PDG et fondateur de Brevo (cf. photo), déclare que la société va proposer de nouveaux agents IA capables d’offrir « un marketing ultra personnalisé » tout en étant respectueux de la règlementation définie par le RGDP. Et ce, dès le premier semestre de cette année.

Pour rappel, l’acteur français du CRM a atteint un ARR (annual recurring revenue) de 179 millions d’euros en 2024, soit une croissance de 32% en un an sur l’activité organique (85% du CA). Il affirme également que son offre Enterprise dédiée au mid-market et grands comptes a connu une croissance deux fois plus rapide que le reste du groupe et représentait un quart de son activité globale en 2024. Le Palais des thés, Asmodee, la FNAC, Alltricks et Doctolib figurent désormais parmi ses nouveaux clients. Brevo vient d’inaugurer son nouveau siège parisien dans le 17ème arrondissement de Paris et annonce poursuivre son expansion à l’international avec 70% de son activité en dehors de France, y compris 15% en Allemagne et 15% en Amérique du Nord.