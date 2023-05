Passée sa première décennie d’existence, le spécialiste français du marketing digital Sendinblue fait évoluer son identité et choisit comme nouvelle marque Brevo. Un changement qui vise à reflèter la transformation de son offre, de simple outil de newsletter en véritable plateforme de CRM. Mais également la croissance de l’entreprise, qui a franchi les 100 M€ de revenus récurrents annuels et rejoint ainsi le cercle des Centaures début 2023 .

Sendinblue faisait directement référence à la fonction d’envoi de newsletters. Une image devenue trop restrictive alors qu’aujourd’hui seulement un tiers des utilisateurs restent concentrés sur cette fonctionnalité. Le cap est mis sur les nouveaux canaux (SMS, WhatsApp, chat, visio…) qui permettent de converser avec les clients là où ils se trouvent et avec une vue unifiée sur leur parcours.

Une évolution qu’a accompagné le fournisseur de la plateforme SaaS avec ses développements internes et par une stratégie ambitieuse de croissance externe. Il a fait l’acquisition de 8 sociétés dont 6 sur les derniers dix-huit mois : Chatra (chatbot), Metrilo (analyse marketing), PushOwl (notifications push), Yodel.io (téléphonie cloud), Captain Wallet (marketing sur wallet mobile) et MeetFox (gestion des RDV). Un élargissement fonctionnel qui permet aussi de sortir de la cible originelle des PME. Brevo revendique désormais des clients grands comptes tels que Sodexo, Louis Vuitton, Carrefour, eBay et Michelin.

« Brevo vient de Bravo, un mot qui célèbre le succès de nos clients et notre confiance dans leur capacité à se développer », précise la société sur son site. « Le nom Brevo a été choisi car il véhicule positivité et encouragement », ajoute le PDG et fondateur Armand Thiberge. Une façon aussi de réaffirmer l’ambition de l’entreprise qui se fixe comme objectif d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires récurrent annuel en 2030.