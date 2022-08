La pénurie d’électricité dans la ville de Dublin pourrait faire échouer les projets d’extension d’Amazon Web Services (AWS) et de Microsoft, ainsi que d’Equinix.

Les géants du cloud avaient prévu près de 2 milliards d’euros de travaux pour agrandir leurs centres de données mais l’opérateur électrique public EirGrid craint des pannes du fait de la demande excessive d’électricité dans la capitale irlandaise et a imposé un moratoire temporaire.

Le quotidien The Times rapporte qu’Amazon et Microsoft cherchent des alternatives hors de Dublin. Microsoft étudie la possibilité de sites à Londres, Francfort et Madrid. Amazon est déjà en train de construire un centre de données près de Londres.

En 2021, la Commission irlandaise de réglementation des services publics (CRU) a qualifié les centres de données de « principal moteur de la demande homogène sur le réseau électrique ». Aujourd’hui, « le CRU considère que toutes les mesures d’atténuation potentielles du côté de la demande doivent être poursuivies, parallèlement à celles du côté de l’offre. En tant que tel, le portefeuille de mesures d’atténuation comprend l’atténuation du risque susmentionné par le report temporaire de la montée en puissance des centres de données, dans la mesure du possible pour l’hiver 22/23 et, en particulier, pour l’hiver 23/24, que ce soit par le dialogue ou par d’autres processus ».

Selon EirGrid, aucune nouvelle demande de la part d’un centre de données ne devrait se voir accorder une connexion au réseau avant 2028.