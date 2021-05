Les PDG des grandes entreprises technologiques ont chacun leur opinion sur la durée estimée de ce « Chipageddon » (raccourci de « chip » (puce électronique) et « Armageddon ») mais tous s’accordent à dire que la pénurie va affecter les prix et la disponibilité des produits et infrastructures, au point qu’IBM envisage sérieusement l’option du recyclage. Le cabinet Gartner avertit cette semaine que cette pénurie risque d’avoir un impact sur les entreprises jusqu’à la fin 2022.

« La pénurie a d’abord affecté les moniteurs, les microcontrôleurs… », déclare Kanishka Chauhan, analyste chez Gartner. « Elle s’est désormais étendue aux substrats, au câblage… à tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement. »

Cette crise mondiale touche de nombreux secteurs verticaux. Elle devrait notamment priver l’industrie automobile mondiale de 110 milliards de dollars de revenus en 2021. L’estimation a été revue récemment à la hausse (+81%) par le cabinet de conseil AlixPartners qui envisageait plutôt un montant de 60,6 milliards de dollars au mois de janvier de cette année.

D’après le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, la pénurie ne sera pas résolue avant quelques années : « Intel est en train de réorganiser certaines de ses usines afin d’augmenter la production pour les constructeurs automobiles mais il faudra au moins plusieurs mois avant que l’offre ne se détende ».

Le PDG d’Extreme Networks, Ed Meyercord, pense que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement vont perdurer de neuf à douze mois.

Le PDG de Cisco, Chuck Robbins, est plus optimiste : « Nous pensons que nous en avons encore pour six mois. Les fournisseurs développent davantage de capacités. Et cela ira de mieux en mieux au cours des 12 à 18 prochains mois ».

« La chaîne d’approvisionnement n’a jamais été aussi contrainte dans l’histoire d’Arista », selon son PDG, Jayshree Ullal. « Nous devons désormais planifier de nombreux composants avec des délais de 52 semaines ».

« La fabrication d’une puce est l’un des processus de fabrication les plus intensifs en capital et en R&D au monde, si ce n’est le plus intensif », explique Falan Yinug, directeur des statistiques industrielles et de la politique économique de la Semiconductor Industry Association, dans un blog. « Il peut y avoir jusqu’à 1.400 étapes dans le processus de fabrication des plaquettes de semi-conducteurs. La fabrication d’une puce peut prendre jusqu’à 26 semaines ».

Selon le président d’IBM, Jim Whitehurst, la pénurie actuelle de puces est si grave que Big Blue envisage de recourir au recyclage afin d’augmenter la capacité. Il a déclaré à la BBC que l’entreprise n’a d’autre choix que d’envisager ces moyens alternatifs pour répondre à la demande des consommateurs. « Nous allons devoir envisager de réutiliser, prolonger la durée de vie de certains types de technologies informatiques, ainsi qu’accélérer les investissements dans ces [usines de fabrication], afin de pouvoir mettre en ligne plus de capacités aussi rapidement que possible ».