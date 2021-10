API, partenaire de la transition numérique des entreprises et entités publiques pour le traitement, l’échange et la gestion des flux de factures, se positionne en partenaire de la mutuelle Entrain pour gérer ses flux de factures.

Issue du regroupement de mutuelles, Mutuelle Entrain a été́ créée en 2009. Implantée sur le territoire national au travers de 27 agences réparties sur l’Hexagone, elle compte aujourd’hui plus de 155 000 bénéficiaires. Mutuelle Entrain est membre de la Fédération des Mutuelles de France (FMF) et de la Fédération nationale de la Mutualité́ française (FNMF). https://www.mutuelle-entrain.fr/

Depuis près de 23 ans, l’ancien centre technique informatique et depuis la création de la Mutuelle Entrain celle-ci est cliente du Groupe Prologue, notamment au travers de sa filiale Advanced Prologue Innovation spécialisée dans le domaine des EDI et transferts BtoB. Ayant débuté avec des transferts dématérialisés s’appuyant sur les réseaux téléphoniques « cuivre », la Mutuelle Entrain est restée fidèle aux solutions de Prologue API au fil de l’évolution de ses besoins, mais aussi de la modernisation de la gamme proposée régulièrement par API : technologies Web et liaisons sur couche IP.

Stéphane Marin, Responsable infrastructure informatique de la Mutuelle Entrain « Déjà à l’époque, les transferts opérés sur les flux métier des mutuelles faisaient appel à la compétence de Prologue sur les protocoles suivants : PeSIT, etebac, XModem. Bien sûr, ces flux ont évolué progressivement vers des protocoles plus modernes PeSIT sur couche IP, Ebics pour les transferts bancaires, transferts FTP, mail, etc., orchestrés par la solution Use it Flow. A ce jour, près des 2000 factures et flux sont traités chaque année grâce à la solution d’API.»

La mutuelle Entrain met également en avant la qualité de la relation établie avec les équipes d’API. Simplicité, stabilité, fiabilité, écoute, accompagnement sur les projets et approche financière compétitive sont autant de points clés qui expliquent la relation de confiance et de long terme établie entre la mutuelle et API.

Illustrant le dynamisme de cette longue collaboration, la Mutuelle Entrain envisage désormais d’élargir son utilisation des solutions API au-delà de la solution Use it Flow en ayant recours à des services complémentaires distribués en mode Saas autour de l’architecture existante. Ce faisant, la DSI de la mutuelle garde la maitrise de l’outil principal d’orchestration de ses flux et étend ses usages sans infrastructure pesante et à des coûts compétitifs.