Selon le journal Nikkei Asia, le confinement de la région de Shangai met à nouveau sous pression l’approvisionnement d’Apple, avec le risque si la situation se prolonge d’affecter la période des achats de fin d’année. Après avoir analysé la liste publiée par Apple de ses 200 principaux fournisseurs, le journal en recense 100 qui ont des installations à Shangai et dans ses environs.

30 des fournisseurs possèdent des usines à Shangai, épicentre de la vague actuelle de Covid et 70 autres dans les villes proches de Kunshan et Suzhou. Parmi eux Pegatron, Compal Electronics et Quanta, qui interviennent respectivement dans l’assemblage des iPhones, iPad et MacBook, ont du mettre leur production à l’arrêt. Des dizaines de fournisseurs de composants font face à la même situation.

Même si le gouvernement chinois déclare prendre des mesures pour ne pas paralyser les transports et stabiliser la production industrielle, les fournisseurs craignent qu’il faille des mois pour que les opérations reprennent normalement.

« Nous pensons que l’impact est beaucoup plus grave que la panne de courant de l’année dernière, car elle implique un large éventail de chaînes d’approvisionnement », déclare ainsi Paul Peng le président du fabricant d’écrans AU Optronics. « La perturbation ne concerne pas une seule entreprise ou industrie, c’est un incident de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui pourrait entraîner une coupure de la chaîne d’approvisionnement dans le pire des cas. »

« Mai et juin seront cruciaux pour de nombreux fournisseurs de marques d’électronique grand public », ajoute le dirigeant d’un autre grand fournisseur. « Si la production n’augmente pas à temps pour que les marchandises soient expédiées par fret maritime, il y a une chance de manquer la saison des ventes des fêtes de Noël en Europe et aux États-Unis en raison de la congestion dans les ports – à moins qu’ils n’expédient par avion, ce qui est beaucoup plus cher ».

Après deux années où les chaines d’approvisionnement ont été mises à rude épreuve, les problèmes devraient à nouveau s’accentuer si la production ne revient pas rapidement à la normale. Ceux qui ont trop misé sur la Chine risquent, avec le maintien de sa stratégie zéro Covid, d’être les premiers à en payer le prix.