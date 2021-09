La difficulté avec l’urgence climatique, c’est de la ressentir hors des moments où la catastrophe nous frappe directement : à l’occasion d’un feu de forêt incontrôlable ou du débordement de plus en plus fréquent du lit d’une rivière, par exemple. On pense rarement contribuer au problème en passant des heures sur un réseau social ou en achetant le dernier smartphone. La Ligue de l’Enseignement de la Loire s’est entourée de partenaires, avec l’appui de GreenIT.fr, pour créer une malle éducative permettant aux élèves des collèges de prendre conscience des impacts environnementaux du numérique.

La malle contient 18 activités regroupées en 6 parcours pédagogiques, un livret d’information sur les enjeux environnementaux et sociaux du numérique, une clé USB avec 6 modules d’autoformation pour l’éducateur.ice et enfin des dizaines de supports pour travailler avec les élèves. Libre à chacun.e d’y piocher ce qui lui paraît adapté à son contexte pédagogique.

Ce dispositif est disponible sous licence Creative Commons pour pouvoir être dupliqué et exploité gratuitement par tout le monde.

« Notre initiative répond à un besoin fort d’information et d’éducation sur les enjeux sociaux et environnementaux du numérique comme cela avait été relevé, entre autres, en 2020 par le Cnum dans sa feuille de route 2020 sur l’environnement et le numérique ou encore par l’iddri, la Fing, le WWF et GreenIT.fr dans le livret blanc Numérique et Environnement de 2018 », explique Franck Beysson, en charge du pilotage de ce projet en France.