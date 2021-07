La filière cybersécurité fait face à une pénurie de talents en France. Dans l’optique de créer 20.000 emplois d’ici 2026, dont l’embauche de 5.000 jeunes, la Fédération française de la cybersécurité met l’emphase sur le poste d’« Assistant Cyber ».

« Nous proposons une formation d’assistant cyber qui permet d’aider les DSI, les RSSI, les DPO et les Risk Manager dans les opérations de proximité avec les utilisateurs du système d’information de l’entreprise », déclare David Ofer, Président de la Fédération Française de Cybersécurité. L’assistant cyber a pour mission de communiquer sur les règles d’hygiène informatique, d’aider sur des sujets informatiques de base, de vérifier la bonne compréhension des politiques de sécurité de l’institution et du respect des normes pour réduire les surfaces d’attaques, diminuer les risques et faire remonter les points problématiques aux départements concernés ou à la direction. « Nous avons signé un premier partenariat avec Paris Plaine Commune pour la formation de 500 personnes dès cet été. »

La fédération recense les organismes de formations qui peuvent proposer cette formation en 400h ou 500h, avec un stage de 100h en entreprise.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme ‘1 jeune, 1 solution’. Ce métier ne nécessite pas de formation technique. Il est accessible au niveau BAC, à des personnes aspirant à évoluer dans les métiers de la cybersécurité, du risque et de la conformité, ou souhaitant entamer une reconversion dans ces domaines.