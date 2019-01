Au cours d’une conférence avec des investisseurs qui s’est déroulée à New York, le CEO de Tech Data, Rich Hume, a déclaré que la croissance de la distribution virtuelle surpassait celle de la croissance globale des activités du distributeur, et qu’il s’attendait à ce que cela se poursuive dans un avenir proche.

« Au fur et à mesure que nous avancerons vers le futur nous allons faire beaucoup plus de distribution virtuelle que de distribution physique », a déclaré Rich Hume rapporte CRN. « Au dernier trimestre, nous avions annoncé que nous atteignions désormais plus de 1 milliard de dollars de facturation annualisée dans la distribution virtuelle, un chiffre qui avait augmenté de 36%, alors que notre activité globale avait augmenté d’environ 11%. Je pense que ce rapport de 2 à 1 ou de 3 à 1 se poursuivra pendant un temps assez long. Il va et vient au cours des trimestres, mais dans la moyenne c’est comme ça qu’il ressort. »

Rich Hume a indiqué que Tech Data totalisait environ 150 millions de dollars de commandes par jour, avec une commande moyenne de 3.000 dollars. Même si le modèle de livraison de ces commandes a été modifié et continuera de l’être, il ne s’attend pas à ce que cela change la manière dont Tech Data interagit avec ses partenaires et les utilisateurs finaux. « Verrons-nous dans cinq ans et plus un changement chez les fournisseurs et les revendeurs ? Je pense que le changement concerne le modèle de prestation, pas nécessairement la relation », a-t-il déclaré. « Comme nous le savons tous, nous assistons à une évolution, caractérisée par des taux de croissance plus élevés du logiciel en tant que service, de l’infrastructure en tant que service, par rapport à l’ensemble du marché IT. Nous nous sommes donc positionnés pour tirer parti de cette évolution en mettant en place une plateforme de place de marché cloud très, très compétitive. »

Le CEO a également défendu vigoureusement le channel, en expliquant que Tech Data et ses partenaires restaient compétitifs grâce à leur couverture et à leur support inégalés, dans un environnement où les fournisseurs seraient tentés de se lancer dans la vente directe. « Par ailleurs, les revendeurs et les clients préfèrent obtenir une facturation consolidée de toutes leurs activités virtuelles, plutôt que de recevoir une, deux, trois ou quatre factures du fournisseur », a-t-il ajouté.