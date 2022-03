Le comparateur de prix Idealo a analysé la répartition de la demande en logiciels antivirus des éditeurs Bitfender, Kaspersky, McAfee et NortonLifeLock entre le 1er et le 16 mars 2022. La dégringolade est sans appel pour Kaspersky (en bleu clair sur le graphique) passé en deux semaines de 43% à seulement 4%. Elle profite à plein au logiciel Bitdefender (en bleu foncé) qui passe lui de 39% à 72%. La demande n’évolue en revanche que très légèrement pour NortonLifeLock et McAfee (en orange foncé et orange clair), qui restaient tous deux à moins de 15% le 16 mars.

Idealo rappelle qu’après les mises en garde en France de l’ANSSI, les agences allemande BSI et italienne ACN ont à leur tour soulevé les risques d’utiliser les logiciels antivirus Kaspersky dans le contexte du conflit ukrainien. Ces deux pays européens mettent ainsi en garde les entreprises contre l’utilisation de ces logiciels.

Début mars, une enquête de Channelnews montrait les inquiétudes soulevées dans le channel par le cas Kaspersky et la prise de distance des partenaires avec l’éditeur. Le nouvel indicateur fourni par le comparateur de prix du groupe Axel Springer montre lui le net rejet des antivirus de Kaspersky par les consommateurs au profit de ses concurrents. Il sera bien difficile pour l’éditeur de remonter la pente.