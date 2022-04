Agorinfo, éditeur de solutions logicielles pour la gestion des céréales ( SILOS ), accompagne avec succès la coopérative de Milly dans l’évolution de ses processus de gestion.

La SCA de Milly-sur-Thérain est une coopérative agricole de collecte et d’approvisionnement créée en 1933. Son rayonnement s’étend sur trois secteurs géographiques à l’ouest du département de l’Oise. Son activité se concentre autour de trois métiers : la collecte, le stockage et la commercialisation de céréales et d’oléoprotéagineux, l’approvisionnement des agriculteurs en engrais, produits de santé végétale, semences et aliments du bétail et le conseil global aux exploitants agricoles. La coopérative réalise 28 millions de chiffre d’affaires, exploite 6 sites, assure une collecte de près de 100 000 tonnes et s’appuie sur un réseau de 180 adhérents.

Opter pour le digital pour conjuguer : qualité, conformité réglementaire et productivité

Grâce au logiciel Silos édité par Agorinfo, la coopérative de Milly a pu gérer de manière industrielle ses approvisionnements de céréales, sa facturation en EDI avec les centrales d’achats et les fournisseurs ou encore optimiser le pilotage des opérations réalisées au quotidien au niveau des silos. L’utilisation de la solution a aussi permis de se conformer à la législation en vigueur au sein de la profession et notamment au niveau de la traçabilité des produits phytosanitaires utilisés.

L’utilisation du module céréale a aussi permis d’accéder à des fonctionnalités à forte valeur ajoutée à l’image de tableaux de bord pour présenter les positions de mise en marché. Au-delà de ces éléments, la coopérative a bénéficié un extranet spécifiquement développé pour gérer ses relations avec ses adhérents. Ces derniers peuvent alors consulter l’ensemble des informations les concernant : suivi des livraisons, facturation complète, informations métiers et réglementaires.

La coopérative a aussi pu moderniser ses processus comptables en s’appuyant sur une solution ouverte qui peut se connecter à ses différents logiciels métiers. Enfin, la coopérative de Milly apprécie les relations de proximité entretenues avec l’équipe d’Agorinfo, ainsi que les nombreux échanges réalisés au travers du Club utilisateurs qui permettent de faire remonter de nouveaux besoins qui sont ensuite intégrés dans la solution.

Une présentation globale du projet est disponible en vidéo à l’adresse suivante : https://youtu.be/3i_qTg_udPk