Kyndryl et NetApp annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la transition des entreprises vers le cloud. Les deux sociétés collaboreront pour aider les clients de tous les secteurs à améliorer la valeur commerciale de leurs données non structurées (texte, image, audio, données de capteurs IOT…) stockées sur site, dans les environnements cloud et en périphérie. Kyndryl apportera son expertise en matière d’infrastructure informatique et de services gérés et NetApp ses technologies de gestion des données en environnement hybride et multicloud.

« De plus en plus, la capacité de gérer et d’analyser de grandes quantités de données non structurées de concert avec les données structurées traditionnelles est un catalyseur clé de la transformation commerciale axée sur les données. Le partenariat stratégique de NetApp avec Kyndryl permet la fourniture conjointe de services d’infrastructure de données critiques qui accéléreront l’innovation future et l’impact commercial pour les clients et accéléreront l’adoption du cloud », explique dans un communiqué George Kurian, PDG de NetApp.

« La combinaison de notre expertise respective et de notre leadership technologique permettra aux entreprises de tous les secteurs de migrer de plus en plus leurs applications critiques vers le cloud, tout en générant des informations précieuses à partir de leurs données non structurées tout au long de la modernisation informatique », ajoute Elly Keinan, président du groupe Kyndryl.

Les deux entreprises se fixent également comme objectif de co-concevoir des solutions avancées d’infrastructure de stockage en tant que service. Elles collaboreront sur de nouvelles solutions et services de cloud hybride adaptés aux besoins de secteurs verticaux comme l’automobile, la fabrication et les services financiers.

Préfigurant cet accord, Kyndryl et NetApp avaient déjà annoncé en décembre dernier un partenariat stratégique pour fournir au groupe BMW l’infrastructure de données critiques essentielle à ses processus de production au niveau mondial.