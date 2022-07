Alors que certains fournisseurs de technologies ont augmenté leurs prix jusqu’à 30%, JoAnn Rosenberger du cabinet d’analyse Gartner publie des conseils destinés aux directions d’entreprise en période d’inflation.

Exemples tirés de cas réels : un fournisseur de solution SaaS envoie un renouvellement de contrat avec une augmentation annuelle de 21% « pour cause d’inflation » ; un fournisseur de services de maintenance applicative augmente ses frais d’assistance de 18% en déclarant que l’augmentation est « due à la pénurie de main-d’œuvre qui entraîne une hausse des coûts de personnel ».

« Ces réponses vagues et générales ne sont en aucun cas suffisantes pour expliquer ou justifier le caractère équitable de ces augmentations inattendues qui entraînent de lourds dépassements de budget », expose JoAnn Rosenberger. « Ces demandes d’augmentation peuvent être conçues pour vous inciter à prendre une décision rapide ».

La directrice des études chez Gartner recommande plutôt de ralentir le processus, d’obtenir des données indépendantes sur l’inflation et les tendances salariales, des devis de fournisseurs concurrents, puis de demander à son fournisseur des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles les prix ont augmenté autant et si vite. « Susciter une réunion pour discuter de cette augmentation est une occasion de faire passer haut et fort le message que vous pourriez être amené·e à reconsidérer la relation avec le fournisseur ».

Enfin, JoAnn Rosenberger recommande d’attendre la fin du trimestre ou de l’exercice financier du fournisseur. « Mettre en avant la possibilité d’un contrat pluriannuel peut aussi faire avancer les choses », conclut-elle.