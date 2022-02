« Transitions Numérique, Energétique et Environnementale » : tel est l’intitulé de la formation Bac+3 qui commencera dès la rentrée de septembre 2022, lancée par la grande école d’ingénieurs lilloise Junia. Son objectif : former des « éclaireurs et éclaireuses des transitions » en acquérant des compétences « décloisonnées ».

Thierry Occre, le directeur général de Junia, expose dans un communiqué : « Pour ce bachelor, les étudiants doivent être sensibles aux problématiques de transition environnementale mais avec une forte dimension digitale. Il s’inscrit dans la continuité de nos parcours actuels, hybrides et transdisciplinaires alliant les compétences qui répondent aux besoins des entreprises. Dès la première année, les futurs étudiants acquièrent des connaissances très opérationnelles leur permettant de mettre le numérique au service des défis du développement durable et de l’énergie. »

En troisième année, le choix d’une option parmi les suivantes sera possible pour renforcer ses compétences techniques : développement numérique, efficacité et rénovation énergétique, gestion de l’environnement et des pollutions.

La finalité est une insertion professionnelle en tant que cadre intermédiaire/assistant.e ingénieur.e. L’école Junia souligne qu’elle permettra de former à des métiers émergents à Bac+3 et Bac+5 comme ‘responsable Green IT’, ‘consultant numérique responsable’ ou encore ‘éco-concepteur numérique’. Les diplômé.e.s qui le souhaitent pourront poursuivre leurs études en Master ou en Cycle ingénieur.

Le recrutement se fera auprès de bachelier.e.s de Terminale générale à spécialités scientifiques mais aussi de Terminales technologiques (STI2D ou STL), dans le cadre du concours Puissance Alpha Bachelor (sans épreuves écrites mais avec une évaluation sur dossier et entretien). Pour les recrutements en deuxième année, sont ciblé.e.s les étudiant.e.s en Prépa BCPST, Bachelor ou Licence. En termes de recrutement hors les frontières, le bachelor cible un public francophone, maîtrisant la langue française avec niveau B2. L’école précise que cette formation correspond à des besoins d’emploi dans de nombreux pays francophones. Elle développe d’ailleurs des partenariats avec le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Pour en savoir plus, une journée portes ouvertes est prévue sur le campus Junia de Lille le samedi 5 mars 2022.

Plusieurs autres écoles d’ingénieurs proposent désormais des cursus pour appréhender les enjeux écologiques et la transition énergétique et numérique, parmi lesquelles l’Ecole Centrale de Nantes ou encore l’Institut National Polytechnique de Toulouse.