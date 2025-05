Orange fait part de la nomination de Jérôme Hénique, actuel directeur exécutif et CEO d’Orange Afrique et Moyen-Orient, au poste de CEO d’Orange France, à compter du 1er juin. Il reprendra le fauteuil occupé depuis deux ans par Jean-François Fallacher, qui quitte le groupe pour prendre les rennes de l’opérateur de satellites de télécommunications Eutelsat.

Jérôme Hénique reste directeur exécutif du groupe et rapportera directement à la Directrice générale du groupe Orange Christel Heydemann.

Diplômé de Sciences Po et de l’École Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications, Jérôme Hénique a fait l’essentiel de sa carrière au sein du groupe, qu’il a rejoint en 1995. Il a d’abord occupé des fonctions de directeur marketing en Espagne et en France, avant de se consacrer à l’international, avec des postes de direction au Sénégal et en Jordanie. C’est en 2022 qu’il est promu à la tête d’Orange Afrique et Moyen-Orient, la région la plus fortement contributrice à la croissance du groupe, avec une progression à deux chiffres (+11,2%) et plus de 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2024.

« J’ai toute confiance en Jérôme Hénique, qui connaît parfaitement le Groupe et a su développer la zone Afrique Moyen Orient de façon remarquable, pour porter et faire croître les activités d’Orange France », déclare à son sujet Christel Heydemann dans un communiqué.

Il sera remplacé dans ses fonctions actuelles par Yasser Shaker, actuel CEO d’Orange Egypte, à partir du 1er juillet, en accord avec le conseil d’administration d’Orange MEA. Yasser Shaker rejoindra aussi le comité exécutif de l’opérateur télécoms.

Ce changement de direction chez Orange France arrive dans un marché incertain et ultra concurrentiel. L’opérateur a débuté l’exercice 2025 avec des revenus en recul de 1,3% dans l’hexagone et des pertes d’abonnés sur le fixe (40.000). La vente envisagée de SFR, si elle se concrétise, pourrait aussi bouleverser le paysage concurrentiel.