Orange tire un bilan positif de son exercice 2024, après des résultats en faible hausse mais en ligne avec tous les objectifs financiers de son plan stratégique « Lead the Future ».

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 17,8 Md€, en hausse de 0,4% par rapport à 2023. Dans le détail des activités, les services de détail ont généré 11,3 Md€ (+1,4%), les services aux opérateurs 4,3 Md€ (-3,9%), les ventes d’équipements 1,4 Md€ (+0,6%) et les autres revenus 738 M€ (+13,4%).

Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires a progressé de 1,2% sur un an pour s’établir à 40,26 Md€. Il est à nouveau tiré par la croissance en Afrique et Moyen-Orient, en hausse de 11,1% à 7,6 Md€. Au niveau européen, les revenus sont en revanche en baisse de 2,1% à 7,1 Md€, fragilisés notamment par la baisse des services aux opérateurs (-13,9%).

La branche professionnelle Orange Business poursuit son redressement, malgré des revenus encore en baisse de 2,1% à 7,7 md€. Ses activités fixes et mobiles reculent respectivement de 8,1% et 1%, à 2,9 Md€ et 990 M€. L’activité IT & Services d’intégration progresse quant à elle de 2,7% à 3,8 Md€. Elle est tirée par la croissance à deux chiffres d’Orange Cyberdefense (+11,2%) mais aussi par le repositionnement sur les activités porteuses du cloud et de l’IA.

L’excédent brut d’exploitation retraité ajusté (EBITDAal), principal indicateur de rentabilité du groupe, s’élève à 12,22 Md€ (+2,6%), conforme à l’objectif de légère croissance sur 2024. Il profite de la performance à deux chiffres de l’Afrique et Moyen Orient (+13,1%) et dans une moindre mesure de l’Europe (+3,9%) et de la France (+0,3%). Ces performances compensent la baisse d’Orange Business (-8,4%) toutefois en net redressement comparée aux -15,4% de 2023.

« La croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDAaL du groupe, en ligne avec les objectifs, s’appuient sur des réalisations opérationnelles remarquables, une forte dynamique commerciale dans l’ensemble des géographies et une discipline constante sur les coûts. La création de MASORANGE en Espagne, la connectivité réussie des Jeux Olympiques de Paris et le déploiement de Max-It en Afrique en sont des exemples concrets salués de tous », s’est félicitée la patronne d’Orange Christel Heydemann.

Le résultat net de l’ensemble consolidé est stable à 2,9 Md€ (+0,3%). L’opérateur a par ailleurs confirmé son objectif de parvenir à des économies nettes de 600 M€ sur la période 2022-2025, déjà réalisé à hauteur de 400 M€ fin 2024.

Orange a revu à la hausse ses objectifs financiers 2025 présentés au Capital Market Day du 16 février 2023. Le groupe vise un cash-flow organique des activités télécoms d’au moins 3,6 Md€, contre 3,5 Md€ précédemment et un EBITDAaL en croissance d’environ 3%. L’ EBITDAaL en France est également attendu en hausse par rapport à celui de 2024.

Cette publication, assortie de l’annonce du versement d’un dividende de 0,75€ au titre de l’exercice 2024, a été bien accueillie par les marchés, avec une hausse de 3% de l’action Orange jeudi à la bourse de Paris.