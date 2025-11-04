Jean-Michel Maurer rejoint le Groupe Numeria en tant que Directeur Général. Il succède à Jean-Charles Ribard, le fondateur du groupe spécialisé dans les solutions de dématérialisation et d’archivage électronique. Ce dernier accompagne la transition managériale aux côtés de SoftNext, nouvel actionnaire de référence et plateforme d’intégration des activités logicielles du groupe familial Dellen.

Fort de de 20 ans d’expérience dans l’écosystème digital et logiciel, Jean-Michel Maurer apporte une double expertise en stratégie digitale et en direction d’entreprise technologique. Après avoir débuté sa carrière dans le conseil en stratégie et management, il a dirigé plusieurs entreprises innovantes dont Camping-and-co.com et Magic Makers. Avant de rejoindre Numeria, il était depuis 2022 Directeur Général du groupe Rayonnance, spécialisé dans les logiciels pour la digitalisation des processus métiers.

Sa mission chez Numeria sera de piloter le développement du groupe par croissance organique et croissance externe. Le groupe revendique plus de 1.000 client et a généré un chiffre d’affaires consolidé de 4,5 millions d’euros en 2024. Son objectif est de doubler sa base client d’ici 2027 et de renforcer sa position en France et à l’international.

« Mon ambition est de consolider notre position d’acteur de référence de la dématérialisation et de l’archivage électronique et en devenant un acteur majeur de la facture électronique », déclare Jean-Michel Maurer.

