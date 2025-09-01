L’éditeur français de solutions collaboratives en SaaS poursuit l’expansion de son réseau de partenaires. Il annonce avoir contractualisé avec Maileva, éditeur d’outils de gestion documentaire, Glady, spécialiste des avantages salariés, et Treebal, à l’origine d’une messagerie instantanée souveraine et écoresponsable. Dans les trois cas, il s’agit d’accords d’apporteurs d’affaires passés avec des éditeurs référents sur leur marché, évoluant dans des écosystèmes proches de Jamespot et partageant les mêmes cibles, voire les mêmes clients.

Filiale de Docaposte spécialisée dans la dématérialisation et l’envoi sécurisé de documents professionnels, Maileva compte ainsi plus de 70 000 utilisateurs. Glady revendique plus de 30 000 clients de sa plateforme de gestion des avantages salariés (cartes cadeaux, chèques culture, etc.).

En revanche, aucune intégration technique de leurs produits respectifs n’est prévue entre Jamespot et ses nouveaux partenaires. Jamespot se contentant de mettre en avant « la modularité de son écosystème qui permet [aux clients] de bâtir un environnement collaboratif parfaitement adapté à leurs enjeux métiers, en combinant les briques fonctionnelles les plus pertinentes au sein de sa solution Jamespot ou via sa suite CollabNext ».

En s’attachant à développer un réseau de partenaires capables de promouvoir ses solutions, Jamespot entend occuper le terrain et accélérer sa croissance. Ainsi, la place des partenaires dans son activité ne cesse de croître, l’indirect pesant désormais 30 % du nouveau business.

Aujourd’hui l’éditeur compte une trentaine de partenaires actifs, dont une dizaine d’éditeurs, détaille Léa Beriton, responsable des partenariats (photo). Le reste de son réseau est constitué pour l’essentiel de cabinets de conseil, d’entreprises de services numériques, agences de communication digitale et indépendants, parmi lesquels La Fabrique (ex-Eolas), l’agence web d’Orange Business, et le cabinet de conseil spécialisé dans le secteur de la santé Easis Consulting.

L’éditeur entend franchir une nouvelle étape dans les prochains mois en s’ouvrant progressivement aux revendeurs traditionnels et aux places de marché. Un objectif qui implique une évolution sa plateforme afin de la rendre plus accessible et l’intégration de nouvelles fonctionnalités, comme l’achat en ligne par carte bancaire.