Jaguar Network a inauguré le 15 Janvier son nouveau datacenter baptisé « Rock ». Avec plus de 4.000m2 et 800 baies informatiques, Rock revendique le titre de plus grand datacenter de Lyon intra-muros. Après 12 mois de construction, le site accueille désormais des projets informatiques complexes notamment dans les secteurs de la santé et de l’industrie 4.0, deux domaines de pointe de la région. Le projet a été soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 640.000 euros.

Appliquant les dernières normes en termes d’écoconstruction, le site est doté d’équipements de nouvelle génération visant à optimiser la consommation électrique des installations. Une application s’appuyant sur l’intelligence artificielle, développée par les équipes de Jaguar Network, permet une maintenance préventive des installations. Des technologies basées sur le big data et le machine learning sont ainsi intégrées aux boîtiers spectres dont la mission est de prévoir les incidents.

La sécurité des données et des accès physiques au site est assurée par un PC Sécurité présent sur site 24/7 et un sas unipersonnel d’accès couplé à des systèmes biométriques. Jaguar Network dispose déjà pour ses infrastructures existantes d’une certification ISO 27001:2013 (gestion de la sécurité de l’information), d’une certification PCI-DSS (standard de l’industrie de carte de paiement) et est agréé pour l’hébergement des données de santé (HDS). C’est pourquoi l’entreprise travaille actuellement à l’extension de ces certifications à son nouveau datacenter lyonnais.

La présence d’équipes sur site offre un accompagnement de proximité aux clients. Un technicien peut intervenir en moins de 10 minutes sur tout serveur hébergé au cœur du bâtiment. Pour les applications stratégiques et les plans de reprise d’activité inter-régions, Rock propose la puissance informatique complémentaire ou de secours nécessaire. Par ailleurs, un réseau de plus de 80 km développé par l’opérateur permet le raccordement de toute entreprise de la métropole lyonnaise directement par des câbles dédiés et sécurisés « zéro latency ». Une offre de réseau dédié de 100 Gbps devrait être commercialisée dès le mois de février.