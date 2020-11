Après le rachat en 2018 de DCforData et de son centre de données à Limonest, Jaguar Network a ensuite inauguré son deuxième datacenter « Rock » en 2019 à Lyon. Aujourd’hui l’opérateur et hébergeur, filiale B2B du Groupe iliad, lance la construction d’un troisième site pour répondre à la demande exponentielle d’hébergement de données localement en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La construction de ce datacenter montre la confiance de Jaguar Network dans le potentiel de la région AURA. L’objectif est de proposer immédiatement de nouveaux services complémentaires pour des secteurs précurseurs comme l’industrie 4.0 et la e-Santé. Désormais les architectures d’hébergement ne seront plus dual site mais seront réparties sur trois sites actifs. Cela permettra d’adresser des demandes en provenance de toute la métropole lyonnaise et de sa région, peu importe la position géographique, tout en garantissant la diversification et la sécurité de l’alimentation électrique. Enfin, pour des questions de facilité d’accès, ce troisième datacenter répond particulièrement à la mobilité recherchée par les acteurs du territoire.

Ce datacenter sera interconnecté aux opérateurs internationaux de premier rang ainsi, qu’aux opérateurs nationaux et régionaux. Ce nouveau de nœud de communication à très haut débit permettra d’accompagner les nouveaux usages et la transformation de la ville en optimisant la connectivité. Si le datacenter Rock est prioritairement dédié à l’informatique de santé et aux objets connectés, ce nouveau datacenter, spécialisé dans la smartcity et les enjeux de l’IA et du big data, aura pour vocation de créer de nouveaux partenariats avec l’écosystème et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour un bassin d’emplois en pleine mutation.