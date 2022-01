Jaguar continue d’investir dans fortement dans les ressources humaines. C’est le message qu’a voulu faire passer l’opérateur-hébergeur marseillais en annonçant aujourd’hui un plan de 200 recrutements pour l’exercice 2022. Dans le détail, Jaguar recherche une soixantaine de profils commerciaux (à Paris et en région), autant d’ingénieurs (ingénieurs systèmes et réseaux, directeurs de projets, responsables opérationnels de comptes…) et une proportion identique de fonctions support pour son centre de support de Marseille.

Ce plan de recrutement s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour l’opérateur, devenu la branche B2B du groupe Iliad/Free il y a trois ans. Une croissance qui dépasse 25% sur le périmètre historique du groupe et qui atteint près de 30% avec les activités Free Pro lancées en mars 2021. Selon Denis Planat, qui a succédé à Kevin Polizzi à la direction générale du groupe en mai dernier, Jaguar Network a réalisé près de 100 M€ de chiffre d’affaires sur son exercice 2021 avec un effectif qui atteint désormais les 400 salariés. Si le chiffre d’affaires est conforme aux prévisions, l’opérateur a pris un peu de retard sur son objectif initial de 450 salariés à fin décembre 2021, confirmant ainsi l’extrême difficulté qu’il y a à recruter sur le marché IT.

Sur l’offre Free Pro, Denis Planat se dit également en ligne avec son objectif de 10.000 clients signés à fin 2021. Un parc clients qui représente encore un revenu marginal pour l’opérateur mais sur lequel il continue d’investir fortement. Le centre de support dédié ouvert il y a un an compte déjà près d’une centaine de personnes et de nouveaux services à valeurs ajoutés complémentaires sont en préparation. À noter que l’offre est déjà relayée par 150 partenaires actifs, parmi lesquels Ricoh, Swat Telecom, Prestaclic.

Pour l’exercice 2022, Jaguar espère maintenir une croissance supérieure à 20%. Pour cela, l’opérateur mise donc sur le renforcement de sa force commerciale et l’amélioration de sa couverture géographique. Après avoir ouvert des agences à Lille et à Bordeaux en 2021, Jaguar prévoit de s’implanter à Strasbourg ou Mulhouse en 2022. L’arrivée de nouvelles fonctionnalités devrait soutenir le développement de l’offre Free Pro et l’intérêt grandissant du marché pour les solutions souveraines celui de son activité hébergement, qui compte toujours pour 50% de ses revenus.