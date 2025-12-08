ITS Integra, infogéreur et opérateur cloud français ultra-sécurisé, spécialiste de l’hébergement, de l’infogérance et de la cybersécurité pour systèmes d’information hybrides (filiale du groupe ITS Group), annonce l’acquisition de QosGuard, société experte depuis plus de 15 ans dans l’amélioration de la performance et de la fiabilité des Systèmes d’Information.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement d’ITS Integra et de ITS Group dans son ensemble, qui vise à enrichir son expertise, à développer son portefeuille de services et à accompagner toujours plus efficacement les entreprises dans leurs projets de transformation numérique.

QosGuard, un acteur reconnu dans la performance des SI

QosGuard s’est imposé comme un partenaire de référence pour de grands comptes publics et privés, en les aidant à garantir la disponibilité et la performance de leurs systèmes d’information critiques.

Ses équipes spécialisées interviennent tout au long du cycle de vie des projets, depuis la mise au point et l’exécution de tests de performance à grande échelle, jusqu’au déploiement de solutions d’observabilité avancée, en passant par l’élaboration et le pilotage de plans de remédiation et de transformation.

Fort de son approche méthodologique et de son savoir-faire technologique, QosGuard a construit une réputation solide auprès de ses clients et partenaires, en s’appuyant sur une exigence centrale : apporter des résultats tangibles et mesurables. Amélioration de l’expérience utilisateur, optimisation des coûts d’exploitation, réduction des risques et sécurisation des trajectoires de transformation numérique sont au cœur de son engagement.

Des synergies fortes avec ITS Group

L’intégration de QosGuard ouvre de nouvelles perspectives pour ITS Group et ses clients :

Renforcement global de la chaîne de valeur : combinaison des expertises complémentaires de QosGuard (tests de performance, observabilité, analyse avancée, amélioration continue, préconisations techniques et opérationnelles) avec les offres de services du groupe et de ITS Integra.

Développement d’offres intégrées : supervision unifiée, pilotage de la performance applicative et optimisation continue de l’expérience utilisateur, Cockpits d’observabilité dans une approche de bout en bout.

Consolidation de la relation client : capacité accrue à adresser les projets critiques des grands comptes avec un haut niveau d’exigence, de qualité, de proximité et de réactivité.

Innovation renforcée : intégration progressive de nouvelles approches pour améliorer la fiabilité et la valeur des services, qu’il s’agisse de l’automatisation intelligente, de l’analyse prédictive, de l’industrialisation des pratiques DevOps, ou de l’apport ciblé de l’IA pour détecter plus vite les anomalies et accélérer la remédiation.

« Cette acquisition illustre notre volonté de renforcer nos expertises et de consolider notre position d’acteur de référence dans les services » déclare Geoffroy de Lavenne, Directeur Général d’ITS Integra. « Les équipes de QosGuard apportent une valeur unique, qui, combinée à nos propres savoir-faire, nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes, sécurisées et adaptées à leurs enjeux. Je leur souhaite la bienvenue au sein d’ITS Integra et plus largement au sein du groupe. »

« Rejoindre ITS Integra est une formidable opportunité pour accélérer notre développement et mettre nos expertises au service d’une offre plus large et intégrée », ajoute Richard Gaudelard, Président de QosGuard. « Nous partageons avec ITS Integra la même exigence de qualité et la volonté d’accompagner nos clients dans la durée, avec des solutions innovantes et fiables. »