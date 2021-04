Recruter rapidement et en grand nombre pour répondre à une demande marché qui reste très dynamique malgré la crise. Tel est l’impératif d’ITS qui a surmonté les affres de cette année Covid sans perdre d’activité ni sacrifier sa marge mais qui peine à trouver les talents qui lui permettrait de renouer avec la croissance. Ses résultats définitifs 2020, qui viennent d’être publiés, font état d’un chiffre d’affaires de 138,2 millions d’euros, en léger recul (-1,3%) par rapport à 2019 et d’un résultat d’exploitation stable à 5,4 M€. Certes, l’année avait démarré sur les chapeaux de roues et le premier confinement est venu mettre un coup d’arrêt à cette belle mécanique. Mais le groupe a trouvé les ressources pour y faire face, comme le montrent ces résultats tout à fait honorables.

En revanche, le recrutement reste la source de préoccupation majeure de son président Jean-Michel Benard. « La crise a amplifié les difficultés de recrutement. Elle a créé une frilosité de la part des candidats, une crainte de changer d’entreprise, qui a figé le marché de l’emploi, constate-t-il. Nous avons enregistré moins de sorties qu’à l’ordinaire mais aussi moins d’entrées. Nous n’avons pas pu embaucher autant que nous le voulions alors que nous avions les contrats pour le faire. » Pour pallier cette difficulté, le groupe s’est tourné plus que d’ordinaire vers la sous-traitance sur l’année écoulée. L’effectif des sous-traitants a ainsi augmenté de 10% en 2020.

Mais sur le long terme, ITS Group a fait le choix de muscler sa politique RH, notamment en recrutant en janvier dernier une nouvelle DRH, Stéphanie Pechberty. Dans une interview récente à Liaison Sociale, elle explique vouloir optimiser les outils relatifs à la formation, à la gestion des carrières, et à la mobilité interne. Elle souhaite également améliorer le parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs en proposant du mentoring et du tutorat.

Depuis quelques mois, ITS Group multiplie également les prises de parole sur le thème du recrutement, notamment en communiquant sur le nombre de postes à pourvoir sur l’année en cours. Le groupe a ainsi annoncé vouloir recruter 280 collaborateurs, aux profils essentiellement tournés vers le DevOps, le Cloud et la cybersécurité. Pour séduire les candidats, ITS Group met en avant sa stabilité et sa proximité managériale, ses actions en faveur de la promotion de la diversité, ses efforts pour le développement des carrières, le bien-être et la qualité de vie au travail… Une attention portée aux collaborateurs qui s’illustre également dans le choix de maintenir 100% de la rémunération des collaborateurs placés en chômage partiel.

Parallèlement à ses efforts de recrutement, ITS Group poursuit sa politique de croissance externe, avec notamment un dossier en cours de finalisation dans son métier historique, les services d’infrastructures et réseaux. Un dossier qui devrait aboutir avant la fin du premier semestre et permettre au groupe de franchir le cap des 150 M€ de chiffre d’affaires cette année, selon son président.