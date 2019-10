Itancia a fait l’acquisition de NIS, un distributeur spécialisé dans la protection des données sensibles. Le grossiste à valeur ajoutée angevin pénètre ainsi les marchés de la sécurisation des accès, du chiffrement et de la transmission sécurisée. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Créé en 1995 et basé à Gémenos (Bouches-du-Rhône), NIS est un distributeur historique de Gemalto-Thales, Ingenico, ASK/Paragon. Il a ajouté plus récemment à son catalogue l’offre de l’éditeur allemand de solutions de cybersécurité DriveLock. NIS ne se contente pas de distribuer des produits mais offre également aux entreprises des services d’accompagnement.

« L’expertise de NIS sur ses solutions distribuées, la reconnaissance par ses partenaires clients, des stocks importants et un service après-vente de spécialistes conférerons à Itancia un levier solide pour s’imposer sur les marchés de la sécurité », indique un communiqué de la société. « NIS dispose d’un savoir-faire reconnu et d’une forte notoriété sur ce marché. Itancia aura à cœur de s’appuyer sur les compétences internes de NIS pour développer cette activité au sein du groupe et permettre à NIS d’accélérer sa croissance », précise dans le document Thierry Le Goff, directeur général du groupe Itancia.

« Itancia est aujourd’hui reconnu sur le marché de la téléphonie et des télécoms pour sa performance commerciale et son efficacité à délivrer un service unique et de qualité à ses clients. Le soutien d’Itancia sera un catalyseur pour la croissance de NIS », indique de son côté Philippe Salerno, directeur général et fondateur de NIS.