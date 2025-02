Nouha Nguyen, field marketing manager du fournisseur américain d’infrastructures numériques critiques Vertiv, participe à la 19ème édition du salon IT Partners, les 5 et 6 février, à Paris La Défense Arena. A l’occasion d’un entretien avec Channelnews, elle présente les dernières solutions pour centres de données de Vertiv en démonstration lors du rendez-vous annuel de la distribution informatique.

Channelnews : Pourquoi exposer au salon IT Partners cette année ?

Nouha Nguyen : Nous voulons montrer nos dernières solutions de manière concrète à nos partenaires actuels – tels que SCC, Econocom, Computacenter ou Inmac – mais aussi interagir directement avec des MSP et GSI (Global System Integrators) pour leur permettre de découvrir nos produits.

Channelnews : En quoi consiste le programme partenaires de Vertiv ?

Nouha Nguyen : C’est un accompagnement qui inclut des outils d’aide à la vente et un programme de formations aux technologies Vertiv pour monter en compétence. Nous proposons également des configurateurs en ligne très utiles pour les avant-ventes. Par exemple, Vertiv Solution Designer permet de créer des configurations personnalisées ainsi que des devis personnalisés.

Sur notre site internet, nous avons un outil localisateur de partenaires qui permet de repérer facilement nos partenaires de niveau Gold.

Enfin, nous avons un programme d’incentives à points, très simple à comprendre. Les points obtenus par les partenaires revendeurs et intégrateurs en participant à des formations, en effectuant du cross-selling ou toute autre transaction, sont convertis en récompenses en ligne sur une plateforme.

Channelnews : Quoi de neuf chez Vertiv en matière de solutions de centres de donnés ?

Nouha Nguyen : Nous mettons en avant deux solutions pour favoriser un fonctionnement optimal des applications critiques des clients de nos partenaires : un micro datacenter et une gamme d’onduleurs.

Tout d’abord, le micro datacenter SmartCabinet ID est une armoire classée IP54. C’est une solution tout-en-un et clé en main, conçue pour un déploiement rapide par les intégrateurs dans des environnements poussiéreux et/ou sujets à des projections d’eau, tels que les entrepôts logistiques, les hangars ou les usines. Nous organisons une session un peu technique de démonstration de ce nouveau micro datacenter le 5 février à 14h au sein de l’espace Talk to Channel d’IT Partners.

Ensuite, notre gamme d’onduleurs monophasés on line à double conversion, Liebert GXE, garantit une protection électrique des applications informatiques et Edge à un prix abordable. Nous en avons un prototype en démonstration. On peut notamment constater que les batteries de cet onduleur sont remplaçables à chaud.

Ces deux solutions ne sont pas les seules mises en avant sur notre stand B046 mais ce sont les plus récentes et innovantes.