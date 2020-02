Pour sa quinzième édition, qui se tiendra les 11 et 12 mars prochain à Disneyland Paris le salon IT Partners est bien parti pour battre de nouveau records. C’est déjà le cas en termes de nombre de marques exposantes et de surface d’exposition avec plus de 270 stands et près de 13.000 mètres carrés réservés à la clôture la commercialisation du salon fin janvier. C’est une vingtaine de marques et près de 1.000 m2 de plus que l’année dernière. Soixante-treize marques seront présentes pour la première fois ou feront leur retour. Parmi elles : ACTN ; Alphalink ; Buffalo Technology ; Celeste ; Cisco ; Citrix ; Datto ; Infinigate ; Miel ; Poly ; Trend Micro ; Vade Secure ; VoiP Telecom…

Conformément à la tradition, ce sera Tech Data qui occupera la plus grande surface d’exposition. Mais cette année, deux autres marques se feront particulièrement remarquer : Alphalink et Asus. À noter également, la visibilité accrue de Microsoft par rapport aux dernières éditions.

On notera également quelques tendances symptomatiques de l’évolution du marché : les surfaces consacrées aux solutions de gestion documentaire et d’impression seront en recul, tandis que celles dévolues aux solutions de communication et télécom, cloud, audiovisuelles et de sécurité seront en progression. La sécurité sera ainsi la thématique numéro un de cette édition 2020 avec près de 80 exposants s’en réclamant.

Principale nouveauté de cette édition 2020 : le retour des conférences. « C’était une demande des visiteurs, explique Laurent Eydieu, directeur de division chez Reed Expositions, en charge de l’organisation du salon. Ils souhaitaient se projeter dans l’avenir proche et qu’on les aide à cerner les marchés de demain. » L’organisateur a donc sélectionné une quinzaine d’intervenants recrutés dans les rangs des exposants qui prendront la parole sur des thématiques diverses telles que l’association de la fibre et de la 5G, le modèle fournisseur de services infogérés, la maintenance à distance, la gestion de la mobilité, la communication unifiée en tant que service, l’économie du Cloud, la signature électronique, la gestion du document, la gestion des données, les objets connectés, etc. Ces prises de parole se tiendront sur un espace dédié pouvant accueillir une trentaine de personnes. Il sera possible de les suivre à distance depuis le salon ou ailleurs via une application.

On peut signaler aussi la présence du distributeur à valeur ajoutée Giga Concept bénéficiera d’un espace de 50 m2 pour présenter des cas d’usage d’objets connectés. Au moins cinq univers seront représentés : mesures énergétiques, mesure combinées, sécurité, tracking et comptage de présence.