Puissante solution pour la centralisation et la standardisation de la documentation, IT Glue est en vogue chez les MSP, qui sont plus de 10 000 à l’utiliser, couvrant plus de 200 000 clients finaux. Étant donné les informations sensibles qu’elle regroupe sur l’inventaire IT des MSP et de leurs client, il ne parait pas vain de vouloir renforcer la couche de sécurité native de la plateforme. Ce qu’a fait l’entreprise de cybersécurité SaaS Alerts en intégrant sa plateforme de monitoring SaaS pour proposer une surveillance comportementale des utilisateurs d’IT Glue et envoyer des alertes en cas de comportement suspect.

Basée à Wilmington, en Caroline du Nord, SaaS Alerts propose une plateforme qui unifie la surveillance et les alertes de services SaaS collaboratifs de base comme Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Dropbox ou Slack. Elle a levé 3 millions de dollars en septembre, dont 500 000 dollars provenant de MSP pour poursuivre avec eux le développement d’outils de sécurité dédiés à leur activité. L’intégration de Saas Alerts à IT Glue a été annoncée à l’occasion de l’événement Kaseya Connect IT à Las Vegas, Kaseya étant l’éditeur qui a acquis IT Glue en 2018.

« SaaS Alerts ajoute une surveillance tierce importante d’IT Glue et rend intrinsèquement l’utilisation de notre plate-forme plus sécurisée pour l’ensemble de la communauté MSP », s’est félicité Nadir Merchant, le directeur général d’IT Glue.

« Nous croyons que les MSP ne peuvent aller à la rescousse de leurs clients que s’ils ont d’abord correctement sécurisé leurs propres opérations. L’annonce d’aujourd’hui donne à chaque MSP utilisant IT Glue la visibilité dont il a besoin pour se sentir plus confiant quant à sa propre posture de sécurité », a commenté Jim Lippie, le PDG de SaaS Alerts.

Le rapprochement des deux plateformes n’est qu’une première étape. SaaS Alerts a fait part de sa volonté d’étendre le périmètre de surveillance aux différentes plateformes de gestion des parcs à distance (RMM) et d’automatisation des services professionnels (PS) qui s’intègrent à IT Glue et espère mener ce chantier à bien d’ici un an.