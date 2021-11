ESN montpelliéraine de 130 personnes réalisant 10 M€ de chiffre d’affaires annuel, Isia a été la première entreprise en France à obtenir en juin 2020 le label numérique responsable (porté par l’Institut du numérique responsable). Une labellisation qui ne lui a pas seulement donné un nouvel élan mais qui lui a ouvert un nouveau marché en plein essor : le conseil et l’accompagnement des entreprises dans l’élaboration de leur propre démarche numérique responsable. Un métier totalement nouveau pour cette société de services spécialisée historiquement dans la conception et le développement d’applications sur mesure.

« On n’avait pas mesuré l’énorme visibilité que nous apporterait ce label », s’étonne encore Jean-François Caplat, co-président-fondateur d’Isia. Plusieurs grandes entreprises sont tout de suite venues frapper à la porte de l’ESN demandant à être accompagnées dans la structuration de leur démarche numérique responsable. Isia a d’ores et déjà contractualisé avec six d’entre elles, parmi lesquelles la BPCE, Pôle Emploi et l’Ifremer.

Pour répondre à la demande, l’entreprise a donc structuré un véritable pôle conseil d’une dizaine de personnes qui dispense des audits de maturité, des prestations de sensibilisation, de conduite au changement et des formations. Des formations qui devraient bientôt être référencées (et financées) par les Opco (opérateurs de compétences), l’entreprise étant sur le point d’obtenir sa certification Qualiopi.

Une activité est encore en phase d’amorçage. Les prestations proposées restent centrées sur l’état des lieux, étape préalable à l’élaboration d’une véritable démarche numérique responsable. Mais l’entreprise engrange de l’expérience et espère gagner en maturité au fur et à mesure que les premiers clients avanceront dans la conception et le déploiement de leur plan d’action. Son offre de services et son outillage devraient ainsi progressivement s’enrichir.

Pour l’instant, cette nouvelle activité ne s’est pas traduite par une accélération de sa dynamique de croissance mais elle a d’ores et déjà des effets positifs sur sa rentabilité et sur ses perspectives : son carnet de commande est plein pour les trois premiers mois de l’année 2022.

Au-delà des nouvelles opportunités de business et de la dynamique interne qu’elle a créée dans l’entreprise, la labellisation a une autre vertu non négligeable que tient à souligner Jean-François Caplat : elle contribue à attirer des talents que l’entreprise n’aurait jamais attirés auparavant. Des talents qui devraient avoir matière à s’exprimer pleinement, l’accompagnement des entreprises dans leur démarche numérique responsable demandant une « véritable expertise tant technique, qu’en méthodologie et en conduite du changement », selon le co-président d’Isia.