Irium Software et Vega Systems, deux éditeurs du groupe Isagri, annoncent leur fusion au 1er juillet sous la bannière Irium Software. Le premier conçoit des logiciels de gestion pour les distributeurs et les réparateurs de matériels et véhicules dans les secteurs de l’agriculture, des travaux publics et du transport. Le second est spécialisé dans les logiciels métiers à destination des loueurs de courte et longue durée, notamment du secteur automobile. Le premier compte une centaine de collaborateurs et réalise 13,5 M€ de chiffre d’affaires annuel. Le second emploie une soixantaine de collaborateur et a dépassé les 5 M€ de revenus sur son dernier exercice.

En se rapprochant, les deux sociétés espèrent former l’un des acteurs de référence sur le marché européen des logiciels de gestion pour les professionnels de la distribution, de la réparation et la location de matériels et véhicules dans les secteurs des travaux publics, des poids lourds, de l’automobile, des machines agricoles et des matériels de manutention. Le nouvel ensemble revendique près de 200 collaborateurs, 27.000 utilisateurs et vise un chiffre d’affaires de 21 M€ sur l’exercice en cours,

2 entreprises – réunies

Les deux sociétés, qui préparent cette fusion depuis 18 mois, date de rachat de Vega par le groupe Isagri, visent d’importantes synergies (notamment dans l’hébergement cloud, le développement, le support clients) et ont déjà commencé à mutualiser leurs ressources. « On s’est dit qu’il serait judicieux de rapprocher les deux sociétés car les clients d’Irium s’intéressaient de plus en plus à la location et ceux de Vega à la distribution », explique Hotman Hozman, ex-directeur général de Vega Systems, qui prend la direction du nouvel ensemble. Pour le groupe Isagri, c’est aussi l’opportunité de développer leur marché à l’international.

Les deux sociétés misent également sur leurs complémentarités produits. L’une des premières décisions du nouvel ensemble a été de connecter l’outil iMob Service à destination des techniciens mobiles d’Irium à LocPro, le progiciel phare de Vega Systems. De la même façon, le produit de gestion des checks de départ et restitution, Check-in Check-out (CICO) de Vega Systems, rebaptisé iMob Check PLUS, a été connecté au progiciel de gestion iEnterprise d’Irium.

L’équipe de management du nouvel Irium a été constitué sur la base des deux équipes de management existantes.

Directeur commercial d’Irium depuis 2 ans, Mathieu Lacoste est reconduit dans ses fonctions. De même, la direction marketing échoit Nicolas Crouzevialle, qui occupait déjà la fonction depuis 2005 et Frédéric Treuil, conserve le poste de directeur du déploiement qu’il occupe depuis octobre 2020. En revanche, l’ex-directeur digital & innovation de Vega Systems, Renaud Garnier, a été nommé directeur technique et R&D d’Irium Software. Enfin, l’ex-directeur commercial de Vega Systems, Fréderic Boisson a été nommé à la tête d’un grand pôle services et supports clients d’une quarantaine de personnes.

Par la même occasion, l’éditeur fait évoluer son siège. Implanté historiquement à La Rochelle (siège d’Irium) et à Valence (Vega), Irium a choisi de faire de son agence de Bordeaux son site principal. C’est là que l’éditeur compte concentrer l’essentiel de ses recrutements à court terme. Dans les prochaines années, l’éditeur projette de conforter sa présence sur le marché français (en complétant ses points de présence existants) et d’accélérer à l’international – il est déjà implanté en Espagne et en Allemagne. L’objectif d’Isagri est de porter le chiffre d’affaires d’Irium à 40 M€ d’ici à 2030 et son effectif à 400 personnes. La croissance annuelle devrait atteindre 10% au cours des trois prochaines années.