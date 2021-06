Destiny, opérateur de communications européen, incarné par Open IP en France, annonce l’acquisition de l’ntégrateur-hébergeur lyonnais IPLine. Certifié ISO 27001 et hébergeur de données de santé, IPLine s’est spécialisé dans l’intégration et l’exploitation en mode hébergé des infrastructures soutenant le système d’information de ses clients. IPLine est reconnue notamment pour son expertise dans les environnements VMware, et cultive des partenariats étroits avec Netapp sur le stockage, Veeam sur la sauvegarde et Fortinet sur la sécurité. La société sert environ 300 clients et a réalisé 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 (+8%) avec un effectif de près de 90 collaborateurs.

Pour Destiny, cette acquisition est l’opportunité de se positionner sur un métier – l’hébergement – et un segment de marché – les grandes PME de 200 à 5.000 collaborateurs – dont il était totalement absent en France, sa filiale OpenIP se positionnant en tant qu’opérateur de communications unifiées sur un marché de petites et moyennes entreprises.

L’objectif de Destiny, c’est d’étendre rapidement l’influence d’IPline, aujourd’hui essentiellement cantonnée à la région Rhône-Alpes, à d’autre régions et territoires. D’autres acquisitions sont d’ores et déjà en discussions à cet effet, précise Laurent Silvestri, directeur de la stratégie de Destiny (et fondateur d’OpenIP). Les co-fondateurs d’IPLine, Thierry Coussy, Willy Chantre et Franck Dunière, seront du reste partie prenante de cette expansion dans la mesure où ils deviennent actionnaires de Destiny et rejoignent l’équipe de direction France.

Avec IPLine et Alliantel, un opérateur de 10 M€ de chiffre d’affaires dont le rachat a été annoncé en mars dernier, Destiny devrait approcher les 50 M€ de chiffre d’affaires en France cette année avec un effectif de 180 personnes. Avec ses filiales belges et néerlandaises, le groupe revendique 120 M€ de chiffre d’affaires prévisionnel et 450 salariés. Fort du soutien du fonds Apax Partners, Destiny entend poursuivre sa politique d’acquisitions pour atteindre l’objectif de 300 M€ de chiffre d’affaires qu’il s’est fixé d’ici à 2023.

Photo : Les trois fondateurs d’IPLine. De gauche à droite, Willy Chantre, Thierry Coussy et Franck Dunière.